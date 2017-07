Is zelfvertrouwen de motor waarop een spits draait, dan zijn doelpunten de brandstof. En de tank van Bas Dost is vol. Vorig seizoen overtrof alleen ene Lionel Messi het doelpuntentotaal van de spits uit Deventer: 37 om 34. Een gesprek met een spits die drijft op een roze wolk.

De zon staat hoog aan de hemel. Ziltige zeelucht mengt met de zonnebrandcrème die toeschouwers op de Dirk Kuyt Tribune ijverig uit hun tassen toveren. Een meeuw doet een Dumoulintje in de duinen.

Op het schilderachtige hoofdveld van Quick Boys in Katwijk gaat Bas Dost verder waar hij bij Sporting Portugal gebleven was: met scoren. De training van Oranje is een speeltuin voor de lange spits. Hij oogt ontspannen. Gelukkig. Zijn normaliter zo sonore stem maakt kreten van opwinding als doelman Sergio Padt of de paal een treffer in de weg staat.

Er is alle reden voor zijn goede luim. Het afgelopen seizoen was zijn Mona Lisa. Zijn vijfde octaaf in Hero. Zijn magnum opus. Wie de opvallende ontwikkeling die Bas Dost de voorbije jaren doormaakte niet gevolgd heeft zou geneigd zijn te denken 'beter wordt het niet'.

Nog niet eens zo lang geleden, een jaar of tien, cirkelde Bas Dost bij FC Emmen langzaam richting het afvoerputje van het betaald voetbal. Nu leidt hij het leven van een vedette in Portugal. Het leven van een publiekslieveling die niet af en toe een veertje in zijn reet gestoken krijgt, maar week na week een complete kalkoen. Waren ooit Niki Leferink en Sergio van Dijk zijn concurrenten bij FC Emmen, nu concurreerde Bas Dost met Lionel Messi om de titel Topscorer van Europa.

Bas, ze zeggen weleens over Ronaldo dat hij de pech heeft dat hij in het tijdperk van Messi leeft. Dat geldt ook voor Bas Dost.

"Haha, ja. Ik stond een poosje op hem voor, maar toen het spannend werd scoorde hij ineens elke week minimaal twee keer. Tja, het is en blijft Messi. Van hem kun je verliezen."

Heb je vaak gekeken naar de tussenstand op de Gouden Schoen-ranglijst?

"Dat kwam een beetje op gang. In het begin heb ik daar helemaal niet naar gekeken, maar op den duur werp je toch af en toe een blik op dat lijstje. Ik kreeg ze ook doorgestuurd van vrienden. Op een gegeven moment ga je er dan wel in geloven. Als je dan ziet waar ik uiteindelijk geëindigd ben, op de tweede plek, met een heel mooi aantal doelpunten, dan kan ik daar trots op zijn."

Hoe belangrijk zijn statistieken voor je? Ben jij een spits die zich bezighoudt met cijfers?

"Ja. Ik ben een spits die ergens naartoe gaat om te scoren. Zo simpel is het. Dus vind ik het heel belangrijk dat mijn statistieken wat dat betreft goed zijn. Dat is absoluut iets waar ik regelmatig naar kijk."

Nog enige sprake van teleurstelling dat je de Gouden Schoen niet gewonnen hebt?

"Twee maanden geleden stond Messi nog onder mij. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er geen rekening mee heb gehouden dat hij me nog zou inhalen. Maar hij heeft aan het eind ontzettend veel gescoord. Geen idee trouwens of hij het ook als een strijd tussen ons tweeën heeft beschouwd. Ik denk eerlijk gezegd dat de naam Bas Dost hem weinig zegt."

Net geen topscorer van Europa, maar wel topscorer van Portugal. Dus toch een nieuwe toevoeging voor in je prijzenkast.

"Ik heb geen prijzenkast. Nooit nodig gehad hè, haha. Nee, ik ben er wel trots op dat ik dit soort dingen bereik, maar het hoeft van mij niet zo nadrukkelijk in het zicht te staan. Misschien zet ik de prijs voor de topscorer van Portugal wel bij mijn ouders of zo neer."

Wat vind je trouwens van mensen die zeggen dat jouw plek op de Europese topscorerslijst vertekenend is? De Portugese competitie is geen Premier League.

"Daar heb ik helemaal niets mee. 34 goals, in welke competitie je ook speelt, is gewoon een prestatie. Het zal mij worst wezen wat mensen daarover te melden hebben. Het is een behoorlijk aantal. De nummer twee van de competitie (Soares van Vitória Guimarães, red.) heeft negentien goals gemaakt. Dat geeft aan dat ik in ieder geval dik gewonnen heb. Nee, mensen die zeggen dat het makkelijk scoren is in Portugal, daar kan ik helemaal niets mee."





BLOEDVORM

Lees een willekeurig artikel over het afgelopen seizoen van Bas Dost en het woord bloedvorm staat nooit ver van zijn naam vandaan. Het roept herinneringen op aan de eerste maanden van 2015, waarin Dost in dienst van VfL Wolfsburg elf keer scoorde in zes wedstrijden. Vorm: door Ruud van Nistelrooij ooit treffend beschreven aan de hand van een fles ketchup; soms duurt het een eeuwigheid voordat er iets uitkomt, en het volgende moment is er geen houden meer aan. Als die vergelijking op íemand van toepassing is, dan is het wel Bas Dost. Na die extreem trefzekere periode begin 2015 volgden twaalf wedstrijden van droogte. Toen volgde een transfer naar Lissabon en begon de ketchup weer rijkelijk te vloeien.

Wat is dat eigenlijk, vorm?

"Ik denk dat het te maken heeft met de trainer met wie ik werk. Neem mijn huidige coach, Jorge Jesus. Hij heeft mij gehaald, zijn systeem op mij aangepast. Ik word heel veel aangespeeld, met veel bewegende mensen om mij heen. Allemaal heel snelle, kleine ventjes. Die duiken dan de hoek in. Nou, dat zie je mij niet doen. Dat heeft de trainer meteen bij de start van het seizoen tegen me gezegd: 'Jij hoeft dat niet te doen, want zo ben jij niet'. Ik merkte dat hij me goed gevolgd had de laatste jaren en wist hoe hij mij het best kan gebruiken. Het systeem is echt een beetje om mij heen gebouwd. En dan zie je dat het z'n vruchten afwerpt."

Dus vorm heb je niet zelf in de hand?

"Nee, je bent in mijn optiek inderdaad afhankelijk van anderen. Op het moment dat de trainer die je gehaald heeft na drie maanden wordt ontslagen, dan kom je in een lastig parket. Dat gebeurde bij mijn start bij VfL Wolfsburg, toen Felix Magath moest vertrekken. Eigenlijk ben ik in Wolfsburg nooit tevreden geweest met wat ik daar bereikt heb. Ik heb daar goede periodes gekend, maar te weinig in mijn optiek. Ik ben blij dat het in Portugal nu eruit komt."

Wat is dan het grootste verschil tussen toen en nu?

"Dit jaar ben ik gehaald door een trainer die me ook laat staan als ik slecht speel. Zoiets helpt enorm."





ORANJE

Bas Dost draagt zijn succes als een zoet parfum. Om zijn niet aflatende lach en twinkelende ogen hangt een walm van voorspoed. Uitgestoken handen van journalisten worden gretig beantwoord, complimenten en felicitaties neemt hij dankbaar in ontvangst. In schril contrast met veel van zijn teamgenoten bij Oranje. De meesten van hen hebben veel minder reden tot lachen. Zeker zijn grootste concurrent voor de spitspositie, Vincent Janssen, zal zich meer hebben voorgesteld van zijn debuutseizoen in Engeland. Ook bij Oranje is Dost inmiddels een grote jongen. En dan niet langer alleen letterlijk.

Het tekent de veranderde status van Dost, die tien jaar geleden niet gedacht had dat hij ooit ontevreden zou kunnen zijn met een reservebeurt bij Oranje. Toen Matthijs de Ligt hem voorafgaand aan een interland vroeg waar Dost speelde toen híj zeventien jaar oud was, klapte de jonge Ajacied bij het horen van het antwoord bijkans dubbel van het lachen. Geen Europese finales voor de puberende Bas Dost, maar tripjes naar de De Langeleegte en het RBC Stadion.

Hoe was het om je met zo'n seizoen achter de rug bij Oranje te melden?

"Ik vind het altijd lekker om erbij te zijn. Zeker als het zo lekker gaat inderdaad."

De stemming rond Oranje is minder positief. De uitgangspositie richting het WK is niet bijster rooskleurig en op bestuurlijk niveau rommelt het aan alle kanten. Veel supporters zien het niet meer zitten.

"Dat klinkt wel heel negatief. Het leven is mooi. Je moet voetbal ook niet zo belangrijk maken dat je het niet meer ziet zitten. We staan er niet goed voor, dat weet iedereen, maar toch heb ik het idee dat we de kwaliteiten hebben om het weer om te draaien."

En na de vakantie weer vol goede moed terug naar Sporting? Of verwacht je een telefoontje van een topclub op zoek naar doelpunten?

"Geen idee. We gaan het zien. Maar vergeet niet: ik zit zo lekker in mijn vel bij deze club. Laat het nog maar een tijdje zo doorgaan. Ik voel me thuis in Portugal. Heb er een huis gekocht. Ik woon er met mijn vriendin, ben er hartstikke gelukkig, dus ik heb geen enkele reden om daar te vertrekken. En het weer is ook een mooi voordeel. Het is daar standaard twintig graden of hoger. Dat bevalt me ook wel. Mensen zeiden dat het hier vandaag warm zou worden, maar ik vind het maar frisjes."

Als Bas Dost nog een laatste keer handen schudt en de kleedkamer opzoekt haalt een toeschouwer de zonnebrand nog maar eens tevoorschijn. Het kwik geeft 24 graden aan. Veel voor de Nederlandse zonaanbidder, weinig voor Bas Dost. Die wordt letterlijk niet warm van 24 graden. 34 goals, dáár wordt hij warm van.

Geplaatst op 05 juli 2017 om 10:10