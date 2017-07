Van Zwolsche degelijkheid naar Amsterdamse bluf: PEC Zwolle staat dit seizoen voor een grote verandering. Na het vertrek van Ron Jans en enkele dragende spelers wordt het voor de nieuwe trainer John van 't Schip vermoedelijk een zwaar jaar. Teminste, als de voortekenen niet bedriegen.

De allereerste training onder leiding van de voormalig Ajacied vond namelijk plaats in de onafgebroken regen. Vanaf de eerste minuut is de missie in Zwolle dus anders dan die bij Melbourne City FC, waar hij twee perioden eindeverantwoordelijke was, in het zonnige Australië. De nieuwe trainer vond het op z'n Amsterdams 'errug nat', maar 'we hebbut goed gaan'.

Aan ambitie, bluf en uitstraling zal het dit seizoen zeker niet liggen. Amsterdamse branie in de provincie. Dat doet het altijd goed. Maar na misschien wel de meest succesvolste periode uit de clubhistorie moet schoolmeester Ron Jans, die alles tot in de puntjes uitdokterde, worden opgevolgd. Van 't Schip lijkt in zijn benadering anders. Losser. Natuurlijk kan dat goed uitpakken, maar wanneer voetballers de ruimte krijgen nadat ze daarvoor strak in het gareel moesten lopen, willen ze nog weleens ontsporen.

En ook onder Jans was het laatste seizoen al enorm zwaar. De selectie in Zwolle doet elk jaar een jasje uit en vorig jaar bleken diens vervangers gewoon nét niet goed genoeg voor de middemoot. Met het vertrek van Danny Holla, Django Warmerdam, Queensy Menig, Ouasim Bouy en Nicolai Brock-Madsen (de laatste vier waren allen huurlingen) is er wederom een flinke winterjas ontmanteld in de selectie.

Degradatie-ervaring Met Piotr Parzyszek (daar kan de speaker nooit blij mee zijn), Erik Bakker, Younes Namli, Dico Koppers en Diederik Boer is er weliswaar de nodige ervaring bijgekomen. Maar ongewild ook veel ervaring in het degraderen. Drie van de vijf nieuwe aanwinsten degradeerden namelijk al een keer eerder uit de Eredivisie. Ook hoofdtrainer John van 't Schip verliet een keer ongewild het hoogste niveau. Ook niet meteen de beste voortekenen.

Om meteen te denken dat alle voortekenen ongunstig zijn, is ook niet eerlijk. Van 't Schip kende prima periodes in Australië met grote topspelers en werd bij Chivas Guadalajara nota bene op verzoek van Johan Cruijff aangesteld als hoofdcoach. De voormalig assistent van het Nederlands elftal krijgt dus uit alle hoeken veel vertrouwen. Maar de enige ervaring die Van 't Schip in de Eredivisie als coach heeft, weliswaar zo'n vijftien jaar geleden, bij FC Twente is dan weer niet positief. Daar volgde een voortijdig vertrek.

Destijds was hij echter nog een onervaren trainer. Nu, door de wol geverfd in het buitenland, mag hij laten zien dat hij het kunstje wel degelijk beheerst. Maar de uitdaging bij PEC Zwolle is niet gemakkelijk, meteen al te zien in de eerste twee oefenduels die maar weinig overtuigend (beide 0-3) werden gewonnen van amateurs. Na het seizoen van Peter Bosz bij Ajax weten we inmiddels dat de voorbereiding lang niet alles zegt. Maar ook hier zijn de voortekenen al met al niet gunstig. Al kun je het altijd ook positief bekijken: na regen (van de eerste training) komt immers zonneschijn.

Geplaatst op 05 juli 2017 om 17:13