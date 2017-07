Er zit een luchtje aan de transfer van Tarik Tissoudali naar Le Havre. In de zomer van 2016 verruilde de buitenspeler het shirt van Telstar voor een avontuur in de Franse Ligue 2. De onderhandelingen verliepen in het diepste geheim. Zelfs Tissoudali’s zaakwaarnemer, die rekende op een transfer naar Willem II, was niet op de hoogte van de contractondertekening in de Franse kustplaats. Dat blijkt uit stukken die in handen zijn gekomen van ELF Voetbal Magazine.

Ineens belandde zijn carrière in een stroomversnelling. Het is de zomer van 2014. Na een voetbaljeugd bij louter amateurclubs tekende Tarik Tissoudali, op dat moment 21 jaar, bij profclub Telstar. Het eerste jaar speelt hij veel, maar valt hij niet op. In het seizoen 2015/2016 is dat anders. Maar liefst negentien treffers noteert de Amsterdamse dribbelaar. Met nog een contract voor een jaar staan clubs uit binnen- en buitenland in de rij.

En dat is Tissoudali niet gewend. Het profvoetbalwereldje. Met transfersommen, zaakwaarnemers en onderhandelingen. Dat bleek wel op vrijdag 8 juli 2016. Zaakwaarnemer Richinel Bryson zou met Willem II spreken over een transfer van Tissoudali. Zover kwam het niet. De buitenspeler meldde zijn zaakwaarnemer een uur van tevoren dat de afspraak niet door kon gaan. Per SMS. Diezelfde middag volgde een tweede SMS van Tissoudali: “Hee Richinel, ik heb net getekend in Frankrijk. Het is via de clubs onderling gegaan. Ik kon er met niemand over spreken, en kon ook geen mensen bij betrekken. (..) Ik bel jou wanneer ik in Nederland ben.”

“Smerig gespeeld”

Zaakwaarnemer Bryson was met stomheid geslagen. Terwijl een overstap naar Willem II tot de mogelijkheden behoorde – en ook sc Heerenveen zeer concrete belangstelling toonde – tekende zijn cliënt op eigen houtje een contract in het buitenland. In het vervolg van de SMS-conversatie geeft Bryson ook Telstar ervan langs: “Dit is triest Tarik. Jij begrijpt toch ook dat dit niet de manier is hoe het behoort te gaan. Telstar laat je daar naar toe gaan zonder enige vorm van begeleiding wetende dat je een zaakwaarnemer hebt....Schandalig!”

En: “Pieter heeft smerig gespeeld Tarik”, refererend aan Telstar-directeur Pieter de Waard. Diezelfde directeur opperde maanden eerder nog om Tissoudali middels een veiling te verkopen. “Al het geld dat in de zakken van zaakwaarnemers verdwijnt, lekt weg uit het voetbal”, liet De Waard in die periode optekenen in een interview .

Arbitragezaak

Ondanks verzoeken van Bryson, weigerde Tissoudali na zijn overgang om het ondertekende Le Havre-contract in te laten zien door zijn zaakwaarnemer. Een onwerkbare situatie ontstond en Ceasar Sports Account, het makelaarskantoor van Bryson, spande een arbitragezaak aan tegen haar (inmiddels) voormalig cliënt.

Afgelopen dinsdag 30 mei troffen Tissoudali en Bryson elkaar bij de arbitragecommissie van de KNVB. Eind juni was daar de uitspraak. Tissoudali is tekort geschoten in zijn informatieplicht tegenover Bryson, zo oordeelde de commissie. Desondanks wordt de dribbelaar, komend seizoen op huurbasis actief voor VVV-Venlo, daar niet voor veroordeeld. Enkel in de proceskosten hoeven Tissoudali en Bryson te delen. De hoogte daarvan? €325,00 per persoon. Dat zal voor de buitenspeler het probleem niet zijn. Tijdens de zitting verklaarde Tissoudali immers dat hij zelf tien procent van de transfersom, overgemaakt van Le Havre aan Telstar, had opgestreken.

Geplaatst op 05 juli 2017 om 17:52