De club eindigde vorig seizoen als laatste in de hoogste Zwitserse competitie, maar staat toch in de eerste voorronde van de Europa League tegenover Bala Town. De return is vanavond na een 1-2 zege in de heenwedstrijd. Het Europese sprookje van FC Vaduz kan volgend jaar, óók op het tweede Zwitserse niveau, voort blijven duren.

FC Vaduz is gevestigd in Liechtenstein, met als thuisbasis het Rheinpark Stadion waar amper zevenduizend toeschouwers in passen. De club kroonde zich in het voorbije seizoen tot bekerwinnaar van Liechtenstein en komt daardoor uit in de eerste voorronde van de Europa League.

Vreemd is het niet dat een winnaar van de nationale beker een land Europees mag vertegenwoordigen. Maar dat Vaduz zijn competitiewedstrijden afwerkt in Zwitserland, maakt het een bijzondere situatie. Liechtenstein telt zeven profclubs die louter op Zwitsers voetbalniveau uitkomen. Samen strijden zij ieder jaar voor de nationale beker, omdat er niet genoeg animo is voor een eigen competitie.

Al 45 keer wist Vaduz de beker te veroveren, waardoor de club al jaren structureel Europees voetbalt. Een betere club in Liechtenstein is er niet dan de ploeg die in 2009 voor de eerste keer naar de Zwitserse Super League promoveerde. Alleen in 2012, toen USV Eschen/Mauren 'per ongeluk' de beker won, bleef een avontuur uit.

Langere adem

Vaduz degradeerde na dat succesjaar in 2009 gelijk weer naar de tweede verdieping in Zwitserland. In 2014 volgde de tweede keer promotie. Nu had de ploeg, geleid door coach Giorgio Contini, een langere adem. Maar het seizoen 2016/17 werd de bespeler van het Rheinpark Stadion opnieuw fataal. Ali Messaoud (foto) was wél onderdeel van Vaduz, maar degradeerde als huurling van NEC.

Slechts één keer verraste Vaduz vriend en vijand door de eerste voorronde van de Europa League te overleven. Onder leiding van de Nederlandse trainer Eric Alexander Orie, notabene. Hij voetbalde op een blauwe maandag bij Elinkwijk en VVV en belandde als speler bij clubs als Austria Wien en Blackpool. Als trainer bleek hij succesvoller. Met het Duitse FC Lustenau promoveerde hij naar de Tweede Bundesliga en met Vaduz schreef hij een stukje geschiedenis.

'Succesteam'

Orie werd in 2012 de laan uitgestuurd, uitgerekend na het mislopen van de Beker van Liechtenstein. In de jaren erna bouwde Contini aan een nieuw 'succesteam'. Tegenwoordig staat Roland Vrabec aan het roer. Die tekende in maart een contract tot medio 2018. Hij heeft voor komend seizoen één doelstelling: de beker winnen.

Geplaatst op 06 juli 2017 om 10:48