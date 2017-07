De woorden van zijn voormalige zaakwaarnemer Richinel Bryson kwamen hard aan. Tarik Tissoudali zou smerige spelletjes hebben gespeeld en zijn transfer van Telstar naar AC Le Havre zelf hebben geregeld. Met opzet buiten Bryson om, was te lezen op onze site. Nu reageert de speler zelf op het voorval.

"Ik wilde al langer van hem af, omdat ik nauwelijks contact met hem had", vertelt de 24-jarige aanvaller, die deze maand op huurbasis is aangesloten bij VVV-Venlo, tegenover ELF Voetbal. "Hij begon contact met me op te nemen, toen het goed ging in mijn tweede jaar bij Telstar." Dat seizoen was de Amsterdammer in Velsense dienst goed voor negentien doelpunten in de Jupiler League en stond hij in de belangstelling van diverse clubs. Een transfer, die ook lucratief zou uitpakken voor Bryson, lonkte.

Geen vertrouwen

Tissoudali wilde echter met een andere zaakwaarnemer in zee. "Maar Bryson wilde ons contract niet ontbinden. Ik zat daardoor vast aan een zaakwaarnemer waar ik me niet goed bij voelde en waarin ik geen vertrouwen had. Oké, het was mijn fout dat ik voor twee jaar heb getekend. Toen ik het goed deed, sprak hij opeens wel veel met mij. Door het gebrek aan een vertrouwensband, wist hij dat ik niet meer verder met hem wilde. Daardoor moest ik per se bij een nieuwe club tekenen net voordat ons contract afliep."

Bryson dreigde de voormalige Marokkaanse Onder 23-international aan te bieden bij clubs in Turkije en Roemenië. "Daardoor kreeg ik de indruk dat hij het voor het geld deed. Toen ik aangaf juist te willen blijven in Nederland of een andere EU-land, waar ik mezelf door kan ontwikkelen, stond plotseling overal in de media dat ik niet meer met Richinel wilde samenwerken of door wilde gaan."

Geldbedrag

Pieter de Waard, voorzitter van sc Telstar, kwam vervolgens naar Tissoudali toe. "Hij vroeg 'hij is toch jouw zaakwaarnemer?'. Op papier wel, heb ik geantwoord. Maar ik ga niet met hem verder en wil daardoor ook geen zaken meer met hem doen." De deal met AC Le Havre, waar hij voor vier jaar tekende, deed Tissoudali daarop zelf. "Ik wilde op dat moment geen zaakwaarnemer betrekken bij mijn zaken. Dat mag ook volgens de FIFA. Nadat ik tekende, heb ik Richinel keurig een bericht gestuurd dat ik hem als dank voor zijn hulp een geldbedrag wilde aanbieden. Daarmee dacht ik alles netjes afgerond te hebben."

Dat bleek in de praktijk niet zo. Tissoudali werd door Bryson voor de arbitragecommissie van de KNVB gesleept en nam op dinsdag 30 mei plaats in Zeist. Eind juni volgde de uitspraak. "Gelukkig heb ik gewonnen. Nu wil Bryson als reactie mij overal zwart maken. Erg jammer. Hopelijk is deze zaak nu snel voorbij en kan ik mij richten op het voetbal."

Geplaatst op 06 juli 2017 om 10:53