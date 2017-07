ELF Voetbal ligt weer in de winkels! Deze maand spraken we met Oranje-international Nathan Aké, de jonge Ajacied Frenkie de Jong, FC Utrecht-aanwinst Cyriel Dessers en Eloy Room, keeper van Curaçao en Vitesse. Verder aandacht voor PSV-aankoop Hirving Lozano, de komende opponent van Oranje Frankrijk en de transferzomer!

NATHAN AKÉ

Zeven jaar nadat de toen vijftienjarige Hagenaar de jeugdopleiding van Feyenoord verruilde voor die van Chelsea, debuteerde hij in Oranje. Diep in zijn hart had Aké het voor de winterstop (bij Bournemouth) meer naar zijn zin dan erna (bij Chelsea). Het geduld is op. De tijd om iedere week te spelen is aangebroken.

FRENKIE DE JONG

Anderhalf jaar na zijn komst van Willem II lijkt de definitieve doorbraak van Frenkie de Jong nabij. Met een plek op de reservebank neemt hij na de zomer geen genoegen meer. "Nou ja, als ik de rol van Donny van de Beek overneem, dan ben ik toch weer een plek opgeschoven."

LES BLEUS

Zweden bewees, met veel kunst en vliegwerk en een blunderende keeper Hugo Lloris, dat Frankrijk te verslaan is. Maar Oranje dient nu ín Parijs af te rekenen met De Haantjes. Verslaggever Geert Beckers ging op zoek naar een winnende recept en deed voor advies een beroep op voormalig wereldkampioen Emmanuel Petit.

CYRIEL DESSERS

Ze bestaan nog, voetballers die vrijwillig meewerken aan een interview. Wat heet! Cyriel Dessers reed effekes van Antwerpen naar Utrecht voor een gesprek met verslaggever Geert Beckers en liet zich door fotograaf Erwin Spek vereeuwigen voor de Domtoren. Amai, wat een klasbak!

TRANSFERBLOOPERS

Die Graeme Souness. De manager van Southampton dacht dat hij de enige echte George Weah aan de lijn had. En die adviseerde Souness om zijn getalenteerde neefje Ali te contracteren. Deze Weah bleek echter een oplichter en Ali kon nog niet eens een skippybal raken. Zo'n verhaal dus.

JOHNNY WRAP

Er zijn voetballers die er ook nog wat naast doen. Dat wilde Sander Berends aan den lijve ondervinden. Hij bracht in Maastricht een bezoek aan het wraprestaurant van Nick Kuipers en Ramon Voorn. Berends belandde middenin de transfer van Kuipers naar ADO.

HIRVING LOZANO

Moreno out, Chucky in. De transfer van Hirving Rodrigo Lozano Bahena van Pachuca naar PSV lijkt op voorhand een voltreffer. De soepel scorende vleugelspeler geldt als een van de grootste beloften van het Mexicaanse voetbal. Doelmannen opgepast: Lozano beschikt over een verwoestend rechterbeen.

ELOY ROOM

Wat een seizoen voor doelman Eloy Room! Met Vitesse won hij de KNVB Beker, met Curaçao de Caribbean Cup. Voor zowel Vitesse als Curaçao de eerste prijs ooit. En dan begint half juli ook nog de Gold Cup in de Verenigde Staten, met De Zwarte Panter onder de lat.

BLIKVANGER I

BLIKVANGER II

WARMING-UP

TALENT: TIJN DAVERVELD

KARIM BENZEMA

COLUMN SCHERPE BLIK

DE AVONTURIERS II

SUPERELF: KHALID BOULAHROUZ

CULTHELD: KING KAZU

LEGENDARISCH MOMENT

BRAM VAN POLEN

PANINI LEGENDS

COEN DILLEN

TWEEDE DIVISIE: TIM EEKMAN

COLUMN: KOOIGEVECHT

Geplaatst op 06 juli 2017 om 10:57