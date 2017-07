Nathan Aké (22) beleefde een turbulent seizoen. De Hagenaar begon het seizoen bij Bournemouth als reserve, won met Chelsea een kampioensmedaille, om de zomervakantie in te gaan als nieuwbakken international. En na die vakantie keerde hij terug naar Dean Court. Een verhaal met en over een voetballer die bewijst dat een vroege gang naar het buitenland wel succesvol kan zijn.

Bournemouth betaalde ruim 22 miljoen euro voor Aké, die sinds 2012 bij Chelsea onder contract stond. De verdediger speelde de eerste helft van het afgelopen seizoen al op huurbasis voor The Cherries, maar halverwege de jaargang riep manager Antonio Conte Aké terug naar Londen. Die rentree leverde hem zelden speeltijd op.



Dus koos Aké deze zomer voor een vertrek naar Bournemouth, waar hij eerder opbloeide onder manager Eddie Howe. Ondanks zijn bijrol bij Chelsea bewaart de Hagenaar mooie herinneringen aan zijn tijd bij The Blues. De Londenaren namen Aké in 2012 over van Feyenoord, waar hij in de jeugd speelde.



John Terry

Aké vertelt in de nieuwste ELF Voetbal dat John Terry hem onder zijn hoede nam na zijn transfer. "John is een echte captain. Hij is altijd veel bezig met jonge spelers en met jongens die buiten de boot vallen. Hij pept ze op, motiveert ze. Weet je wat zo mooi was? Zelfs toen ik bij Watford en Bournemouth speelde, kreeg ik nog smsjes van hem."



"Als ik niet speelde beurde hij me op, als ik goed speelde feliciteerde hij mij. Hij gaf mij het gevoel dat ik nog altijd een van de jongens was. Ook afgelopen seizoen was hij veel met mij bezig. Terwijl hij nog amper speelde. Dat vind ik heel bijzonder", aldus Aké over Terry, die Chelsea deze zomer verruilde voor Aston Villa.



Ruud Gullit

Bij Chelsea werd Aké vanwege zijn uiterlijk al snel omgedoopt tot Baby Gullit, naar Ruud Gullit, die in het verleden ook voor Chelsea uitkwam en inmiddels assistent-bondscoach bij Oranje is. "Ik heb Ruud Gullit nu een paar keer op de club ontmoet. We hadden zelfs nog een keer een dubbelinterview voor Chelsea TV. Hij is een aardige man. Gullit heeft nog steeds een grote naam in Engeland, hij is natuurlijk ook een van de grootste Nederlandse voetballers. Grappig dat ik hem nu bij Oranje ook weer tegen het lijf loop. Hopelijk kan ik nog wat van hem leren."



