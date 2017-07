Na het succesvolle seizoen met Vitesse laadde Eloy Room (28) zich op Tenerife op voor nieuwe bekeravonturen. Dit keer met Curaçao. In juni werd al de Caribbean Cup gewonnen. In juli wacht het grote werk in de Verenigde Staten. De eilandbewoners debuteren op de CONCACAF Gold Cup. Over de opmars van Curaçao, Patrick Kluivert en de roots van Room.

Na de winst van de Caribbean Cup droomt Room met Curaçao van een stunt op de Gold Cup in de Verenigde Staten. In de groepsfase wachten duels met titelhouder Mexico, Jamaica en El Salvador. Room ziet kansen voor de ploeg van bondscoach Remko Bicentini, die met Leandro Bacuna, Kemy Agustien, Jarchinio Antonia, Darryl Lachman en Cuco Martina over meer bekende namen beschikt.

Aanjager

"Er komen steeds meer jongens met ervaring bij. We hadden in de WK-kwalificatieduels nog niet het team dat we nu hebben. Tegen jongens als Joshua Brenet, Jürgen Locadia en andere jongens met roots op Curaçao zeggen we weleens voor de gein: 'Wanneer komen jullie er nou bij?'. Net als tegen Patrick van Aanholt", zegt Room in de nieuwste ELF Voetbal.



"Sommigen hebben alleen oefenduels voor Oranje gespeeld. Ze zouden nog kunnen switchen. Maar die keuze moeten zij zelf maken. Als we alle spelers konden opstellen die een link met Curaçao hebben dan konden we een topteam neerzetten. Je merkt wel dat steeds meer jongens overwegen om voor Curaçao te spelen. Het lijkt soms alsof sommige spelers hun hele stamboom uitzoeken op zoek naar een band met Curaçao, haha. We hebben een bepaalde aantrekkingskracht gekregen. Patrick Kluivert was daarin een aanjager."



Opmars

Curaçao schommelde tot twee jaar geleden tussen plaats 150 en 180 op de FIFA-ranking. "En toen kwam Kluivert als bondscoach. Eigenlijk heeft het voetbal op Curaçao sinds zijn komst een enorme boost gekregen. Hij trok veel jongens over de streep om voor Curaçao uit te komen. Ik ben in het verleden ook al eens gevraagd voor Curaçao, maar had toen nog mijn twijfels. Ik had natuurlijk de ambitie om in het Nederlands elftal te keepen. Toen Kluivert mij belde en enthousiast over zijn plannen sprak voelde het voor mij toch goed om voor Curaçao te kiezen. En ik heb geen moment spijt gehad. Weet je, ik had ook voor Oranje kunnen kiezen en misschien had ik dan met een beetje mazzel een of twee interlands kunnen spelen. Nu maak ik elke keer weer nieuwe, mooie avonturen mee met Curaçao."



