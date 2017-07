De zomerse transferperiode staat voor zijn eerste megaklapper. Romelu Lukaku staat op het punt om Everton voor Manchester United te verruilen. Het bedrag is volgens de BBC enorm: meer dan 85 miljoen euro is met de transfer gemoeid. Een achtergrond over hoe de Belg de superspits geworden is die hij nu is.

In 2011 zat Marvin Ogunjimi aan een tafel met Dries Mertens en Nacer Chadli. Met een aantal andere Vlaamse jongens uit het Belgische elftal ging de toenmalig speler van RC Genk het jaar daarvoor naar Marrakech op vakantie en dit jaar voelde hij wel iets voor het Amerikaanse Miami. Het tafelgesprek ging al snel over of Mertens en Chadli meewilden. Het tweetal was geïnteresseerd, maar werd al snel ondersteund door een brutaal 18-jarig jochie. Nouja, jochie, gezien zijn indrukwekkende postuur waren termen als ‘vent’ of ‘knaap’ meer op zijn plaats. Of hij ook mee mocht, vroeg Romelu Lukaku aan Ogunjimi. Nee, luidde het antwoord, achttien jaar was echt een tikkeltje te jong. Vol verbijstering hoorde Lukaku aan hoe hij nul op het rekest kreeg. Oud genoeg om topscorer van de Belgische Eerste Klasse te worden, te jong voor een vakantiereisje.

De ster van Lukaku rees in zijn beginjaren harder dan zijn leeftijd aankon. In de jeugdelftallen van Rupel Boom, KFC Wintam, Lierse SK en Anderlecht was hij vaak fysiek veel sterker dan zijn tegenstanders en legde hij met speels gemak doelpunt na doelpunt in het net. Lukaku was enorm snel rijp voor profvoetbal en dat zag zijn club Anderlecht ook. In het seizoen 2009/10 kreeg de spits met Congolese roots als zestienjarige een serieuze kans in het eerste elftal. Een jaar later was Lukaku een topscorerstitel, een landstitel én een debuut voor de Belgische nationale ploeg rijker.

Lukaku had niet eens de leeftijd van een volwassene bereikt, maar was al een van de sterren van het Belgische voetbal. Een status waar hij van genoot. Via Twitter en Instagram deelde de spits elke voetstap die hij zette met zijn volgers en belangstelling van verschillende Europese topclubs draaide zijn hoofd een beetje dol. Kon hij nu al Anderlecht verlaten? Gelukkig was vader Roger er. Als voormalig profvoetballer kende hij de mazen en de wetten van de sport en daardoor ontpopte hij zich als de ultieme begeleider voor Romelu. Toen Real Madrid-coach José Mourinho in 2010 een telefoontje naar papa Lukaku waagde, vroeg de Portugees of de familie te paaien was voor een overstap. Het antwoord van Roger was duidelijk: nee. Zijn zoon moest eerst zijn school afmaken.

In 2011 was Lukaku wél rijp voor een transfer. Hij kwam bij zijn droomclub Chelsea terecht, waar hij geleidelijk steeds dichter naar het niveau van de top werd gebracht. Zijn eerste jaar ging vooral over aanpassen en wennen, in zijn tweede jaar en derde jaar maakte hij indruk op huurbasis bij respectievelijk West Bromwich Albion en Everton. Chelsea had een groeibriljant in huis, maar beschikte niet over het lef de Belg een kans in het eerste elftal te geven. Het gevolg is dat de club – achteraf gezien – een van de duurste blunders in de clubgeschiedenis maakte: in 2014 verkochten de Londenaren Lukaku voor zo’n 35 miljoen euro aan Everton. Drie jaar later vertrekt de spits voor 50 miljoen euro meer naar concurrent Manchester United.

Dat Everton een dikke winst op Lukaku heeft gemaakt, is niet gek. De spits heeft zich enorm ontwikkeld op Goodison Park en werd elk jaar een stukje belangrijker voor de ploeg worden. In zijn laatste jaar voor The Toffees bouwde Ronald Koeman zelfs een elftal om hem heen. Met succes, want de Belg maakte liefst 25 competitiedoelpunten voor de nummer zeven van de Premier League. Alleen Harry Kane eindigde boven hem.

De man die ooit te jong was voor een tripje naar Miami, is nog altijd maar 24. Toch heeft hij al negen volledige seizoenen profvoetbal in zijn benen. Door zijn carrière heel geleidelijk op te bouwen, heeft hij inmiddels de kwaliteiten en de ervaring om bij Manchester United Zlatan Ibrahimovic op te volgen als leider van de voorhoede. Het is precies hoe vader Roger het voor ogen had. Als je jezelf blijft ontwikkelen, komt de top vanzelf wel. Hij had niet meer gelijk kunnen krijgen.

