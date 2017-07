Als je fan bent van een club, is de transferperiode vaak een periode van zenuwen. Jouw club wordt eeuwenlang aan een bepaalde speler gelinkt en daardoor word je enthousiast van het idee dat hij komt. Maar voordat het officieel is, wacht eerst een periode van wachten, wachten en wachten. Minuten, uren, dagen, weken gaan voorbij en jij blijft je social media maar elke minuut refreshen. Vaak popt niet de tweet of instagrampost op waarop jij wacht. En dan komt dat magische moment... de aankondiging! De speler is eindelijk binnen.

Veel clubs maken er een kunst van een transfer zo creatief mogelijk aan te kondigen. ELF Voetbal zette een aantal ludieke transferaankondigingen op een rij.

1. Het fictieve WhatsApp-gesprek

In Nederland is PSV vooralsnog een voorloper op het gebied van creatief transfers aankondigen. Bij elke transfer proberen de Eindhovenaren een speler op een grappige manier te presenteren. Bij Marko van Ginkel deed men dat via een fictief WhatsApp-gesprek. “Welkom vriend”, laat Davy Pröpper zogenaamd weten via een appje, dat door middel van een screenshot op Twitter is geplaatst. Op dat moment was nog niet compleet duidelijk dat het om Van Ginkel ging, al hadden fans wel een heel sterk voorgevoel. Laten bleek dat terecht, want even later liet een fictieve Luuk de Jong weten dat het inderdaad om ‘Marco’ ging.

Aston Villa deed iets vergelijkbaars bij de komst van John Terry.

2. Inspelen op de ongeduldigheid

Een populaire manier van transferaankondigingen in Engeland is het inspelen op tweets van de fans. Ongeduldige supporters kunnen het vaak niet laten even dringend bij de club aan te geven dat zij de speler graag snel zien komen. Liverpool maakte daar gebruik van, door aanwinst Mohamed Salah zelf al die tweets te laten lezen.

Stoke City nam het heft zelf in handen. Voordat de Engelse club Josh Tymon presenteerde, plaatste het op zijn twitteraccount een tweet die van een echte fan had kunnen zijn. “TREK IEMAND AAN, STOKE”, was de boodschap. Een paar minuten later deed het dat in de vorm van Tymon.

SIGN SOMEONE STOKE!!! — Stoke City FC (@stokecity) 5 juli 2017

3. Meegaan met de hype

Vaak is er wel een of andere zomerhype die de gemiddelde fan totaal in zijn macht heeft. Vorig jaar was dat Pokémon Go. De destijds immens populaire app, waar men Pokémons kan vangen met zijn telefoon, werd gebruikt om te laten zien dat het Canadese Vancouver Whitecaps twee spelers ‘gevangen’ heeft.

Dit jaar gebruikte Yeovil Town eenzelfde tactiek. De Engelse laagvlieger gebruikte een populaire nieuwe functie van Snapchat om de transfer van Andy Gray aan te kondigen.

The new @Snapchat feature is pretty cool. You can see who's at Huish Park...✍️⚽️???? #YTFC pic.twitter.com/YhFHRd7wM0 — Yeovil Town FC (@YTFC) 26 juni 2017

4. Een raadseltje doen

Arsenal kondigde de transfer van Sead Kolasinac aan door de naam van de Bosniër te verstoppen in een tweet. “Wenger heeft deze tien spelers aangetrokken. Kan jij ze allemaal vinden?”, vroeg het Twitteraccount van de club. Vervolgens zijn negen eerder door Wenger aangetrokken spelers te zien in een filmpje. De eerste letters van Koscielny, Overmars, Ljungberg, Anelka, Sagna, Inamoto, Nacho, Arshavin en Campbell spellen samen Kolasinac.

Right, time for a quick quiz…



The following ???? players have been signed by Arsène Wenger - can you spot them all? pic.twitter.com/ewEpmDRRs4 — Arsenal FC (@Arsenal) 6 juni 2017

De Engelse vierdeklasser Plymouth Argyle was ook creatief. De pr-afdeling van de club maakte een rebusje voor de fans. Daarop waren legopoppetje Jay, het Chinese voedsel mie en het bekende meer Loch Ness te zien. Inderdaad, Jamie Ness.

Some pictures that we just came across #incoming #pafc pic.twitter.com/bLbnUCo1Nu — Plymouth Argyle FC (@Only1Argyle) 22 juni 2017

5. Een potje FIFA

Het aankondigen van een transfer op een ludieke manier hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Dat bewees AS Roma deze transferperiode. Laat je aankoop met jouw team spelen op het computerspelletje FIFA en zorg dat hij een goal maakt met zichzelf. Laat hem vervolgens ‘Forza Roma’ zeggen en je hebt een aankondiging die de wereld over gaat. Lorenzo Pellegrini is voor altijd de speler die aangekondigd werd met een spelen van een potje FIFA.

