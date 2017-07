Joël Veltman is door Marcel Keizer genoemd als nieuwe aanvoerder van Ajax. De rechtsback komt daarmee in een illuster rijtje terecht. Veel van zijn recente voorgangers maakten na hun dienstverblijf bij Ajax een mooie stap naar het buitenland.

Luis Suárez (juli 2009- januari 2011)

Werd door Martin Jol benoemd tot aanvoerder van Ajax en hield dit anderhalf jaar vol. Frank de Boer nam de band bij zijn aantreden in 2011 van hem af, omdat hij iemand wilde die goed Nederlands sprak. “Het is beter dat niet alle ogen op mij zijn gericht. Ik wil weer belangrijk zijn voor Ajax en kampioen worden”, was Suarez het met zijn nieuwe coach eens. Toeval of niet, de Uruguayaan zou dezelfde maand Ajax nog verlaten. Via Liverpool belandde hij bij FC Barcelona, waar hij momenteel een van de beste spitsen ter wereld is.

Maarten Stekelenburg (januari 2011 – augustus 2011)

Was eerder in zijn Ajax-loopbaan al aanvoerder van de Amsterdammers, maar raakte onder Marco van Basten zijn basisplaats en daarmee zijn rol als captain kwijt. In januari 2011 gaf Frank de Boer hem een nieuwe kans als aanvoerder, maar meer dan een kortetermijnoplossing zou het niet zijn. In de daaropvolgende zomer vertrok Stekelenburg naar AS Roma en kon De Boer op zoek naar een nieuwe captain. Via de Italiaanse hoofdstad, Fulham, AS Monaco, Southampton zou de doelman uiteindelijk bij Everton terecht komen.

Jan Vertonghen (augustus 2011 – juli 2012)

Mocht in zijn laatste jaar bij Ajax de aanvoerdersband dragen. De Belg vulde de rol op zijn eigen manier in. “Ik ga niet de aanvoerder spelen, daar houd ik niet van. Ik probeer het in te vullen op een manier die voor mij en het team het beste is”, zei hij in januari 2012 over zijn rol als captain. In de zomer van 2012 kon Ajax weer op zoek naar een nieuwe aanvoerder, omdat Vertonghen naar Tottenham Hotspur vertrok. Daar speelt hij momenteel nog steeds.

Siem de Jong (juli 2012 – juli 2014)

Was na het vertrok van Vertonghen en Ooijer een logische keuze als nieuwe aanvoerder. Siem de Jong toonde zich, in vergelijking met zijn voorganger en zijn opvolger, een enorm leidersfiguur. Vertrok uiteindelijk naar Newcastle United, waar hij door blessures nooit echt indruk zou maken. Kwam het afgelopen jaar op huurbasis uit voor PSV.

Niklas Moisander (juli 2014 – juli 2015)

Was in het seizoen 2013/14 al vaak aanvoerder, als De Jong door blessures de rol niet op zich kon nemen. Daardoor was na het vertrek van de middenvelder, de keuze voor Moisander snel gemaakt door De Boer. De Fin, die uiteindelijk meer dan 100 wedstrijden voor Ajax, was enorm trots op zijn band, maar zou hem niet bijzonder lang dragen. Na een jaar vertrok hij naar Sampdoria. Inmiddels komt hij uit voor Werder Bremen.

Davy Klaassen (juli 2015 – juni 2017)

Werd na het vertrek van Moisander de laatste door De Boer gekozen aanvoerder. Toen de coach in de zomer van 2016 vertrok, zag Peter Bosz weinig reden de band aan iemand anders te geven. Klaassen toonde zich een goede aanvoerder met een enorme voortrekkersrol, maar zou ook niet heel zijn leven bij Ajax blijven. In juni 2017 vertrok hij voor 27 miljoen naar Everton.

Geplaatst op 07 juli 2017 om 16:57