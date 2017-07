De transfercarrousel is alweer flink op gang gekomen. Diverse spelers hebben al een nieuwe club gevonden en andere deals zitten in de pijplijn. Wat is de huidige stand van zaken in de Eredivisie en Jupiler League?

We zetten alles op een rij. Daarbij hebben we enkel gekeken naar transfers, die door beide clubs worden bevestigd. Spelers, die terugkomen van een huurperiode of uit de eigen jeugd, hebben we niet meegenomen.

Eredivisie

ADO DEN HAAG

NIEUW: Lex Immers (Club Brugge), Bas Kuipers (SBV Excelsior), Nick Kuipers (MVV)

WEG: Rody de Boer (Telstar), Guyon Fernandez (onbekend), Kevin Jansen (NEC), Wilfried Kanon (onbekend), Gervane Kastaneer (1.FC Kaiserslautern), Achraf El Mahdioui (AS Trençin), Dion Malone (FK Qäbälä), Ruben Schaken (onbekend), Jerdy Schouten (Telstar), Abel Tamata (onbekend), Tom Trybull (onbekend), Randy Wolters (Dundee FC; was gehuurd van Go Ahead Eagles)

AJAX

NIEUW: Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04), Benjamin van Leer (Roda JC Kerkrade)

WEG: Diederik Boer (PEC Zwolle), Davy Klaassen (Everton), Thulani Serero (Vitesse), Bertrand Traoré (Olympique Lyon; was gehuurd van Chelsea), Heiko Westermann (FK Austria Wien), Richairo Zivkovic (KV Oostende; was verhuurd aan FC Utrecht)

AZ ALKMAAR

NIEUW: Marco Bizot (KRC Genk)

WEG: Mattias Johansson (onbekend), Fernando Lewis (Willem II)

SBV EXCELSIOR

NIEUW: Lorenzo Burnet (Slovan Bratislava; was verhuurd aan NEC), Ali Messaoud (FC Vaduz; was verhuurd aan NEC), Desevio Payne (FC Groningen)

WEG: Cedric Badjeck (onbekend), Elso Brito (sc Telstar), Henrico Drost (RKC Waalwijk), Warner Hahn (sc Heerenveen; was gehuurd van Feyenoord), Nigel Hasselbaink (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Khalid Karami (onbekend), Bas Kuipers (ADO Den Haag), Filip Kurto (Roda JC Kerkrade), Terell Ondaan (BB Erzurumspor), Fredy Ribeiro (CF Os Belenenses)

FEYENOORD

NIEUW: Sofyan Amrabat (FC Utrecht), Jean-Paul Boëtius (FC Basel), Kevin Diks (ACF Fiorentina, gehuurd; was verhuurd aan Vitesse)

WEG: Eljero Elia (Istanbul Basaksehir), Warner Hahn (sc Heerenveen; was verhuurd aan Excelsior), Pär Hansson (Helsinborgs IF), Rick Karsdorp (AS Roma), Terence Kongolo (AS Monaco), Dirk Kuijt (gestopt), Nigel Robertha (SC Cambuur)

FC GRONINGEN

NIEUW: Kevin Begois (PEC Zwolle), Ritsu Doan (Gamba Osaka; gehuurd), Todd Kane (Chelsea, gehuurd), Django Warmerdam (Ajax; was verhuurd aan PEC Zwolle), Mike te Wierik (Heracles Almelo)

WEG: Jason Davidson (Huddersfield Town; was gehuurd), Tom Hiariej (Central Coast Mariners), Stefan van der Lei (Willem II), Bryan Linssen (Vitesse), Hedwiges Maduro (onbekend), Desevio Payne (Excelsior), Alexander Sørloth (FC Midtjylland), Peter van der Vlag (Be Quick 1887)

SC HEERENVEEN

NIEUW: Warner Hahn (Feyenoord; was verhuurd aan Excelsior), Daniel Høegh (FC Basel)

WEG: Lucas Bijker (onbekend), Branco van den Boomen (FC Eindhoven), Maarten de Fockert (Go Ahead Eagles, verhuurd; was verhuurd aan VVV-Venlo), Willem Huizing (FC Emmen), Robert van Koesveld (Helmond Sport; opnieuw verhuurd), Stefano Marzo (KSC Lokeren), Erwin Mulder (Swansea City), Yousef Namli (PEC Zwolle), Kenneth Otigba (Ferencvaros; was verhuurd aan Kasimpasa SK), Wieger Sietsma (onbekend), Luciano Slagveer (KSC Lokeren), Joris Voest (FC Emmen)

HERACLES ALMELO

NIEUW: Dario van den Buijs (FC Eindhoven), Paul Gladon (Wolverhampton Wanderers, gehuurd), Bart van Hintum (Gaziantepspor), Jamiro Monteiro (SC Cambuur), Dries Wuytens (Willem II), Harm Zeinstra (SC Cambuur)

WEG: Thomas Bruns (Vitesse), Renze Fij (FC Dordrecht, verhuurd), Mark-Jan Fledderus (gestopt), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Justin Hoogma (TSG 1899 Hoffenheim), Marijn de Kler (Achilles’29), Mike te Wierik (FC Groningen)

NAC BREDA

NIEUW: Thierry Ambrose (Manchester City, gehuurd), José Ángel Tasende ‘Angeliño’ (Manchester City, gehuurd), Nigel Bertrams (Willem II), Paolo Fernandes (Manchester City, gehuurd), Manu García Alonso (Manchester City, opnieuw gehuurd), Menno Koch (PSV), Pablo Mari Villar (Manchester City, gehuurd; was verhuurd aan Girona), Rai Vloet (PSV; was verhuurd aan FC Eindhoven)

WEG: Jesse van Bezooijen (Zwarte Leeuw), Jorn Brondeel (FC Twente; was gehuurd van Lierse SK), Gino Demon (FC Utrecht), Cyriel Dessers (FC Utrecht), Danny Verbeek (FC Den Bosch)

PEC ZWOLLE

NIEUW: Erik Bakker (SC Cambuur), Diederik Boer (Ajax), Dico Koppers (Willem II), Yousef Namli (sc Heerenveen), Piotr Parzyszek (De Graafschap)

WEG: Anass Achahbar (NEC, verhuurd), Kevin Begois (FC Groningen), Nigel Bertrams (NAC Breda), Danny Holla (FC Twente), Hervin Ongenda (onbekend), Django Warmerdam (FC Groningen; was gehuurd van Ajax)

PSV

NIEUW: Hirving Lozano (CF Pachuca)

WEG: Andrés Guardado (Real Betis Sevilla), Hidde Jurjus (Roda JC Kerkrade, verhuurd), Héctor Moreno (AS Roma), Remko Pasveer (Vitesse), Rai Vloet (NAC Breda; was verhuurd aan FC Eindhoven)

RODA JC KERKRADE

NIEUW: Mario Engels (Slask Wroclaw), Hidde Jurjus (PSV, gehuurd), Filip Kurto (SBV Excelsior)

WEG: Abdul Ajagun (KV Kortrijk; was gehuurd van Panathinaikos), Simon Church (onbekend), Marcos Gullón (onbekend), Tom van Hyfte (KFCO Beerschot Wilrijk), Benjamin van Leer (Ajax), Nestoras Mytides (AEK Larnaca; was reeds verhuurd), Farshad Noor (onbekend), Simeon Raykov (onbekend), Stefan Savic (onbekend), Jens van Son (FC Den Bosch), Yves de Winter (onbekend), Nick Wolters (FC Dordrecht)

SPARTA ROTTERDAM

NIEUW: Julian Chabot (RasenBallsport Leipzig), Dalibor Volas (NK Celje)

WEG: Roland Bergkamp (onbekend), Iván Calero Ruiz (onbekend), Robert Klaasen (De Graafschap; was reeds verhuurd), Ricardo Kieboom (onbekend), David Mendes da Silva (gestopt), Florian Pinteaux (onbekend)

FC UTRECHT

NIEUW: Chris David (Go Ahead Eagles), Cyriel Dessers (NAC Breda), Simon Makienok (Palermo; was verhuurd aan Preston North End), Nick Marsman (FC Twente), Bilal Ould-Chikh (Benfica), Sander van de Streek (SC Cambuur)

WEG: Sofyan Ambrabat (Feyenoord), Nacer Barazite (onbekend), Kevin Conboy (onbekend), Sébastien Haller (Eintracht Frankfurt), Andreas Ludwig (FC Magdeburg), Robbin Ruiter (onbekend), Richairo Zivkovic (KV Oostende; was gehuurd van Ajax)

FC TWENTE

NIEUW: Tom Boere (FC Oss), Jorn Brondeel (Lierse SK; was verhuurd aan NAC Breda), Danny Holla (PEC Zwolle), Alexander Laukart (Borussia Dortmund), Haris Vuckic (Newcastle United; was verhuurd aan Bradford City)

WEG: Enis Bunjaki (onbekend), Bersant Celina (Ipswich Town, verhuurd; was gehuurd van Manchester City), Chinedu Ede (Bangkok United FC), Shadrach Eghan (Go Ahead Eagles; was verhuurd aan Vendsyssel FF), Tim Hölscher (Go Ahead Eagles), Mateusz Klich (Leeds United), Nick Marsman (FC Utrecht), Kamohelo Mokotjo (Brentford FC), Vincent Schmidt (Vendsyssel FF, verhuurd), Sonny Stevens (Go Ahead Eagles), Enes Ünal (Villarreal CF; was gehuurd van Manchester City)

VITESSE

NIEUW: Thomas Bruns (Heracles Almelo), Charlie Colkett (Chelsea, gehuurd), Fankaty Dabo (Chelsea, gehuurd; was verhuurd aan Swindon Town), Bryan Linssen (FC Groningen), Tim Matavz (FC Augsburg; was verhuurd aan 1.FC Nürnberg), Remko Pasveer (PSV), Thulani Serero (Ajax)

WEG: Kevin Diks (Feyenoord, verhuurd; was gehuurd van ACF Fiorentina), Arshak Koryan (onbekend), Kelvin Leerdam (Seattle Sounders), Marvelous Nakamba (Club Brugge), Valeri Qazaishvili (San José Earthquakes; was verhuurd aan Legia Warschau), Ricky van Wolfswinkel (FC Basel), Yuning Zhang (West Bromwich Albion; verhuurd aan Werder Bremen)

VVV-VENLO

NIEUW: Tarik Tissoudali (Le Havre AC; was verhuurd aan SC Cambuur), Lars Unnerstall (Fortuna Düsseldorf)

WEG: Jasko Dzurlic (EVV), Maarten de Fockert (Go Ahead Eagles, verhuurd; was gehuurd van sc Heerenveen), Reno Kochanowski (EVV), Cendrino Misidjan (onbekend), Roy Oomen (onbekend), Tim Receveur (De Graafschap), Leandro Resida (onbekend), Rintaro Tashima (onbekend)

WILLEM II

NIEUW: Karim Coulibaly (AS Nancy), Stefan van der Lei (FC Groningen), Fernando Lewis (AZ), Konstantinos Tsimikas (Olympiakos Piraeus, gehuurd), Bartek Urbanski (Legia Warschau), Timon Wellenreuther (Schalke 04)

WEG: Pele van Anholt (onbekend), Erik Falkenburg (onbekend), Guus Joppen (NEC), Dico Koppers (PEC Zwolle), Kostas Lamprou (onbekend), Funso Ojo (onbekend), Derrick Tshimanga (onbekend), Dries Wuytens (Heracles Almelo)

JUPILER LEAGUE

JONG AJAX

NIEUW:

WEG: Pelle Clement (Reading), Leeroy Owusu (Almere City, verhuurd; was verhuurd aan SBV Excelsior), Ezra Walian (onbekend), Django Warmerdam (FC Groningen; was verhuurd aan PEC Zwolle)

ALMERE CITY

NIEUW: Delvechio Blackson (SC Cambuur), Faris Hammouti (Feyenoord; opnieuw gehuurd), Leeroy Owusu (Ajax, gehuurd; was verhuurd aan SBV Excelsior)

WEG: Yener Arica (Adanaspor), Lars Nieuwpoort (De Graafschap), Paul Quasten (RKC Waalwijk), Gaston Salasiwa (onbekend), Jasper Waalkens (SV Spakenburg)

JONG AZ

NIEUW: Matthijs Hardijk (Harkemase Boys), Abdel Malek El Hasnaoui (clubloos), Kai Koreniuk (Vitesse)

WEG: Nick Doodeman (FC Volendam), Maarten List (onbekend), Robin Schouten (Ajax), Zia Sakirovski (onbekend)

FC DEN BOSCH

NIEUW: Sven Blummel (PSV), Dennis Kaars (asv De Dijk), Jens van Son (Roda JC Kerkrade), Danny Verbeek (NAC Breda)

WEG: Stefano Beltrame (Go Ahead Eagles, verhuurd; was gehuurd van Juventus), Mario Bilate (FC Emmen), Alessio Carlone (FC Eindhoven; was gehuurd van KRC Genk), Dalian Maatsen (onbekend), Damiano Schet (Katwijk), Ralph Vos (FC Oss)

SC CAMBUUR

NIEUW: Jesse Bertrams (Lommel United), Alvin Daniels (FC Dordrecht), Justin Mathieu (FC Oss), Ricardo Kip (Fleetwood Town; opnieuw gehuurd), Nigel Robertha (Feyenoord)

WEG: Djavan Anderson (onbekend), Erik Bakker (PEC Zwolle), Delvechio Blackson (Almere City), Michiel Hemmen (onbekend), Jergé Hoefdraad (onbekend), Jamiro Monteiro (Heracles Almelo), Leonard Nienhuis (onbekend), Sander van de Streek (FC Utrecht), Tarik Tissoudali (VVV-Venlo; was gehuurd van Le Havre AC), Harm Zeinstra (Heracles Almelo)

FC DORDRECHT

NIEUW: Anthony Biekman (Katwijk), Clarence Bijl (Feyenoord), Julius Bliek (VV Kloetinge), Renze Fij (Heracles Almelo, gehuurd), Denis Mahmudov (sc Telstar), Robert Mutzers (De Treffers), Nick Wolters (Roda JC Kerkrade)

WEG: Erol Alkan (onbekend), Niv Antman (onbekend), Alvin Daniels (SC Cambuur), Joey Godee (onbekend), Ricky van Haaren (onbekend), Nick Hak (FC Lienden), Cerezo Hilgen (onbekend), Everon Pisas (onbekend), Marlon Slabbekoorn (onbekend), Joël Fabrice Thomas (onbekend), Max Verkade (’s-Gravenzande)

FC EINDHOVEN

NIEUW: Branco van den Boomen (sc Heerenveen), Alessio Carlone (KRC Genk; was verhuurd aan FC Den Bosch), Jellert Van Landschoot (Club Brugge, gehuurd), Hervé Matthys (RSC Anderlecht; was verhuurd aan KVC Westerlo), Dennis Van Vaerenbergh (Club Brugge, gehuurd)

WEG: Daoud Bousbiba (onbekend), Dario van den Buijs (Heracles Almelo), Timothy Durwael (onbekend), ‘Leonardo’ Vitor Santiago (onbekend), Ivo Rossen (Estria), Tibeau Swinnen (onbekend), Rafael Uiterloo (onbekend), Rai Vloet (NAC Breda; was gehuurd van PSV)

FC EMMEN

NIEUW: Alexander Bannink (De Graafschap; was reeds gehuurd), Glenn Bijl (FC Groningen), Mario Bilate (FC Den Bosch), Omran Haydary (Roda JC Kerkrade), Willem Huizing (sc Heerenveen), Jeroen Veldmate (Viborg FF), Joris Voest (sc Heerenveen)

WEG: Deniz Aslan (onbekend), Niels Fleuren (onbekend), Kai Huisman (onbekend), Pascal Huser (ACV Assen), Viktor Maier (SC Wiedenbrück), Justin Mulder (ACV Assen), Frank Olijve (onbekend), Derian Reinders (HHC Hardenberg; was reeds verhuurd), Tim Siekman (onbekend), Oguzhan Türk (onbekend), Género Zeefuik (onbekend)

FORTUNA SITTARD

NIEUW: Kai Heerings (FC 08 Homburg)

WEG: Sjoerd Ars (De Graafschap, verhuurd), Jordie Briels (onbekend), Emir Dautovic (NK Ankaran), Kamen Hadzhiev (PFC Beroe), Roald van Hout (UDI’19), Luc Mares (onbekend), Mailson Lima (onbekend), Ferry de Regt (FC Oss), Demen Roumen (onbekend), Vitor Saba (Eastern Sports Club), Junior Torunarigha (Alemannia Aachen), Leon ter Wielen (Spakenburg)

GO AHEAD EAGLES

NIEUW: Stefano Beltrame (Juventus, gehuurd; was verhuurd aan FC Den Bosch), La’Vere Corbin-Ong (FSV Frankfurt), Shadrach Eghan (FC Twente; was verhuurd aan Vendsyssel FF), Maarten de Fockert (sc Heerenveen, gehuurd; was verhuurd aan VVV-Venlo), Tim Hölscher (FC Twente), Pieter Langedijk (RKC Waalwijk), Brem Soumaoro (FC Twente), Sonny Stevens (FC Twente)

WEG: Rochdi Achenteh (onbekend), Jarchinio Antonia (onbekend), Erik Cummins (onbekend), Tom Daemen (onbekend), Chris David (FC Utrecht), Teije ten Den (FC Volendam; was verhuurd aan Helmond Sport), Sander Duits (SDC Putten), Sander Fischer (onbekend), Norichio Nieveld (onbekend), Elvio van Overbeek (De Graafschap; was reeds verhuurd), Randy Wolters (Dundee FC; was verhuurd aan ADO Den Haag)

DE GRAAFSCHAP

NIEUW: Myenty Abena (FC Utrecht), Sjoerd Ars (Fortuna Sittard, gehuurd), Agil Etemadi (Sanat Naft Abadan), Dean Koolhof (MVV), Robert Klaasen (Sparta Rotterdam; was reeds gehuurd), Lars Nieuwpoort (Almere City), Elvio van Overbeek (Go Ahead Eagles; was reeds gehuurd), Tim Receveur (VVV-Venlo), Fabian Serrarens (Telstar), Jordy Tutuarima (Telstar)

WEG: Alexander Bannink (FC Emmen; was reeds verhuurd), Tolgahan Çiçek (onbekend), Jasper Heusinkveld (onbekend), Lion Kaak (FC Oss), Dean Koolhof (onbekend), Jan Lammers (RKC Waalwijk), Tim Linthorst (onbekend), Piotr Parzyszek (PEC Zwolle), Luis Pedro (onbekend), Erik Quekel (onbekend), Bryan Smeets (onbekend), Eric Verstappen (onbekend), Nathaniel Will (onbekend)

HELMOND SPORT

NIEUW: Dylan de Braal (FC Oss), Robert van Koesveld (sc Heerenveen; opnieuw gehuurd)

WEG: Max de Boom (Pelikaan S), Teije ten Den (FC Volendam; was gehuurd van Go Ahead Eagles), Yaël Eisden (onbekend), Marc Höcher (De Treffers), Gillian Justiana (onbekend)

MVV

NIEUW: Dolgan Golpek (SV Meerssen), Dean Koolhof (De Graafschap), Sammy Mmaee (Standard Luik, gehuurd), Matisse Thuys (KRC Genk, gehuurd)

WEG: Dyon Gijzen (onbekend), Patrick N’Koyi (Dundee United), Nick Kuipers (ADO Den Haag), Luis Pedro (FC Volendam), Thomas Verheydt (Crawley Town)

NEC NIJMEGEN

NIEUW: Anass Achahbar (PEC Zwolle, gehuurd), Kevin Jansen (ADO Den Haag), Guus Joppen (Willem II)

WEG: Nassim Amaarouk (onbekend; was verhuurd aan Achilles’29), Lorenzo Burnet (SBV Excelsior; was gehuurd van Slovan Bratislava), Mikael Dyrestam (onbekend), André Fomitschow (Hajduk Split), Fabian Gmeiner (Hamburger SV), Julian von Haacke (SV Darmstadt 98), Jeffrey Leiwakabessy (gestopt), Ali Messaoud (SBV Excelsior; was gehuurd van FC Vaduz), Mihai Roman (Universitatea Craiova; was verhuurd aan Maccabi Petah Tikva)

FC OSS

NIEUW: Jordy ter Borgh (Almere City), Hüseyin Dogan (clubloos), Lion Kaak (De Graafschap), Frenk Keukens (De Treffers), Ferry de Regt (Fortuna Sittard), Joep van de Rande (Willem II), Ralph Vos (FC Den Bosch)

WEG: Nassir El Aissati (onbekend), Jordi Balk (St Patrick’s Athletic), Tom Boere (FC Twente), Dylan de Braal (Helmond Sport), Jordy Deckers (RKC Waalwijk), Cihat Çelik (Gaziantep FK), Jorzolino Falkenstein (onbekend), Jochem Jansen (onbekend), Boban Lazic (onbekend), Justin Mathieu (SC Cambuur), Joep van den Ouweland (Achilles Veen), Raies Roshanali (onbekend), Ayrton Statie (onbekend)

JONG PSV

NIEUW: Mauro Jaqueson Júnior (Desportivo Brasil)

WEG: Sven Blummel (FC Den Bosch), Gökhan Kardes (onbekend), Menno Koch (NAC Breda), Jamie Watt (onbekend)

RKC WAALWIJK

NIEUW: Jordy Deckers (FC Oss), Henrico Drost (SBV Excelsior), Jan Lammers (De Graafschap), Paul Quasten (Almere City)

WEG: Kenny Anderson (onbekend), Mark Engberink (HSC’21), Pieter Langedijk (Go Ahead Eagles), Steef Nieuwendaal (OJC Rosmalen), Moussa Sanoh (Crawley Town), Collin Seedorf (Inverness Caledonian Thistle), Evander Sno (gestopt), Rob van Sonsbeek (OSS’20)

SC TELSTAR

NIEUW: Rody de Boer (ADO Den Haag), Elso Brito (SBV Excelsior), Leonard Chisom Johnson (AS Trençin), Jasper van Heertum (Lommel United), Rodny Lopes Cabral (RVVH), Andrija Novakovich (Reading, gehuurd), Gerson Rodrigues (CS Fola Esch), Jerdy Schouten (ADO Den Haag), Mike van Steenhoven (Amstelveen Heemraad)

WEG: Tom Beissel (De Treffers), Crescendo van Berkel (onbekend), Joël Donald (FC Groningen), Cagri Kodalak (Rijnsburgse Boys), Denis Mahmudov (FC Dordrecht), Bryan Ottenhof (onbekend), Guyon Philips (Achilles’29), Fabian Serrarens (De Graafschap), Jordy Tutuarima (De Graafschap)

JONG FC UTRECHT

NIEUW: Conner Blöte (Ajax), Gino Demon (NAC Breda), Jeredy Hilterman (Willem II), Bart Sinteur (Feyenoord), Robin Zwartjens (Feyenoord), Redouan El Yaakoubi (VV De Meern)

WEG: Myenty Abena (De Graafschap), Bram van Eijk (Capelle), Robin de Jong (onbekend), Jelle de Lange (AFC Zaterdag), Serhat Cakmak (onbekend), Ali Ulusoy (onbekend)

FC VOLENDAM

NIEUW: Teije ten Den (Go Ahead Eagles; was verhuurd aan Helmond Sport), Nick Doodeman (AZ), Luis Pedro (MVV)

WEG: Raoul Esseboom (onbekend), Daniël van Son (Koninklijke HFC), Bert Steltenpool (Spakenburg), Jack Tuyp (asv De Dijk)

