Everton FC staat op het punt om het gigantische bedrag van 85 miljoen euro te incasseren voor Romelu Lukaku. Een groot deel is alweer gereserveerd voor een nieuwe aanwinst.

Volgens The Daily Mail willen The Toffees bij Swansea City aankloppen voor Gylfi Sigurdsson. Het bod op de IJslanse international zou zo'n 36 miljoen euro (32 miljoen pond) luiden. Afgelopen seizoen was hij topscorer van de withemden met negen doelpunten.

Everton versterkte zich de afgelopen weken al flink. Naast Davy Klaassen van Ajax kwamen onder meer Michael Keane (Barnsley), Sandro Ramirez (Málaga CF) en Jordan Pickford (Sunderland) naar Goodison Park.

Geplaatst op 08 juli 2017 om 09:15