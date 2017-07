De jongste speler ooit in het nationale team? Check. Razendsnel? Check. De overeenkomsten tussen Alphonso Davies en Theo Walcott zijn bijna beangstigend. Het Australische talent maakte zaterdag in het duel met Frans-Guyana op de Gold Cup zijn eerste twee interlandgoals.

Maak kennis met Alphonso Davies, tienersensatie van Canada! pic.twitter.com/B9omF7eRtx — FOX Sports (@FOXSportsnl) 8 juli 2017

Net als Walcott voor Engeland is hij daarmee de jongste doelpuntenmaker voor zijn land ooit. En net als Walcott is hij meer dan razendsnel. Toch heeft hij nog één ding meer te doen om de Arsenal-aanvaller achterna te gaan: als jongste speler ooit een hattrick scoren in het nationale team. Hij was in elk geval al erg dichtbij...

