Gary Neville. Paul Scholes. Ryan Giggs. De tijd dat de jeugdopleiding van Manchester United floreerde, ligt al een tijd achter ons. Sinds dat niet meer het geval is, doen The Red Devils bijna elke transferperiode wel een recordtransfer. De laatste vijf seizoenen leverde in elk geval evenveel records op.

2013/2014: Juan Mata, Chelsea naar Manchester United, 48 miljoen euro Door de opkomst van Eden Hazard in Londen was Juan Mata, die in zijn eerste jaren nog werd uitgeroepen tot 'Speler van het jaar van Chelsea', een soort van overbodig geworden. Manchester United greep in de winter haar kans en sloeg voor een kleine vijftig miljoen euro bij de directe concurrent toe. Het maakte Mata de duurste Munican ooit. Hij verbrak het record van Dimitar Berbatov (dertig miljoen). Voor Mata bood de transfer ook een uitkomst: hij bleef zo in beeld om mee naar het WK 2014 te gaan.

2014/2015: Ángel di Maria, Real Madrid naar Manchester United, 75 miljoen De duurste inkomende transfer van de Premier League ooit (daarvoor Fernando Torres, vijftig miljoen). Dat de Argentijn die titel niet lang zou dragen, was op dat moment natuurlijk nog niet duidelijk. Uiteraard nam Di Maria ook het record van Mata op zijn beurt weer over. Dat de komst van Di Maria uiteindelijk geen onverdeeld succes werd onder de hoede van Louis van Gaal, werd al snel duidelijk. Gelukkig voor United werd de aanvaller ook voor ruim zestig miljoen euro weer verkocht aan Paris Saint-Germain.

2015/2016: Anthony Martial, AS Monaco naar Manchester United, 60 miljoen De duurste tiener ooit die verkocht werd in de voetballerij. Het basisbedrag van de Fransman lag al enorm hoog, maar de bonussen die AS Monaco afdwong bij Manchester waren helemaal extreem. Maar de Engelsen geloofden heilig in de jonge aanvaller, die het liefst vanaf de vleugel speelt. Talentvol is Martial zeer zeker, maar het prijskaartje dat hij met zich meedroeg, lag achteraf misschien toch wel heel erg hoog...

2016/2017: Paul Pogba, Juventus naar Manchester United, 105 miljoen De aller-, aller-, allerduurste speler aller tijden. Voorlopig. En dat voor iemand die ooit al het shirt van Manchester droeg, maar destijds werd afgetest. Het gekke was dat United op het moment van de overstap geen Champions League speelde. Ook leverde het aandeel voor zaakwaarnemer Mino Raiola een record op: de belangenbehartiger zou naar verluidt een recordbedrag hebben ontvangen. Sommigen beweren zelfs dat de vergoeding richting de vijftig miljoen euro ging (!).

2017/2018: Romelu Lukaku, Everton naar Manchester United, 85 miljoen En voor het vijfde jaar op rij breken The Municans een record. Door de 85 miljoen euro die José Mourinho overheeft voor Lukaku, is de sterke aanvaller de duurste Belgische speler ooit. Daarmee volgt hij Kevin De Bruyne op, die in 2015 voor 76 miljoen van Wolfsburg naar Man City verhuisde. Als Manchester de vraagprijs van Everton overigens had betaald (114 miljoen), dan had het haar eigen record van Pogba meteen weer verbroken. Maar ach: dat kan komend seizoen natuurlijk nog...

Geplaatst op 10 juli 2017 om 19:19