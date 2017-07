Didier Drogba is het voetballen zeker nog niet verleerd. De sterke aanvaller vertoont zijn kunsten tegenwoordig in de MLS namens Phoenix Rising. In de laatste minuten van de wedstrijd, waarin opponent Oranje Country met 1-0 leidt, zorgt de Ivoriaanse spits alsnog voor een punt. En hoe!

Geplaatst op 10 juli 2017 om 19:20