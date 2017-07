Ondanks het vertrek van vele basisspelers, is de selectie van Feyenoord voor komend seizoen wellicht al sterk genoeg om wederom voor de titel te spelen. Ajax en PSV verloren immers ook al vaste krachten. Maar hoe ziet de selectie van de Rotterdammers eruit als je ze langs de Champions League-meetlat legt?

DOEL: Kenneth Vermeer / Brad Jones VOLDOENDE

Met Kenneth Vermeer en Brad Jones kan trainer Giovanni van Bronckhorst kiezen. Wil hij een goede lijnkeeper of kiest hij voor de rust van Jones? Vermeer keepte ooit al eens in de Champions League, in dienst van Ajax. De ervaren Jones voelde die druk nog nooit. Met deze sluitposten kan Feyenoord het kampioenenbal rustig tegemoet zien.

Rechtsachter: Bart Nieuwkoop / Kevin Diks ONVOLDOENDE

Ja, Bart Nieuwkoop heeft zich erg goed ontwikkeld het afgelopen seizoen. Maar van een speler die nog geen twintig duels in de Eredivisie speelde of iemand die bij Fiorentina absoluut niet aan de bak kwam, kun je geen wonderen verwachten als hij tegenover Neymar, Cristiano Ronaldo of Franck Ribéry staat. Prima backs voor de (top van de) Eredivisie, maar geen Champions League-materiaal.

CENTRALE DUO: Eric Botteghin / Jan-Arie van der Heijden VOLDOENDE / ONVOLDOENDE

Als het op kracht aankomt, zullen Botteghin en Jan-Scharie zich nog wel redden. Ook in de Champions League. Maar zodra de spitsen de nodige snelheid hebben, dan moet het centrum van Feyenoord afhaken. Bovendien is de spoeling wel heel erg dun. Zolang Sven van Beek niet fit is, moet Van Bronckhorst aankloppen bij Wessel Dammers. Hij deed het vorig jaar tegen Manchester United prima, maar werd niet voor niets te licht bevonden toen hij verhuurd werd aan SC Cambuur.

Linksachter: Miquel Nelom / Lucas Woudenberg SLECHT

Over Nelom zijn ze in Rotterdam-Zuid ook al een flink tijdje ontevreden, terwijl De Witte Keniaan bij veel fans de voorkeur heeft. Beiden zouden zich in de Eredivisie staande kunnen houden, maar zijn ook in Nederland eerder geschikt voor de subtop, dan voor Feyenoord. Calvin Verdonk deed het niet geweldig in Zwolle en is in elk geval niet beter dan dan deze mannen. Voor allen van hen geldt: véél te licht voor de Champions League.

Defensieve middenvelder: Karim El Ahmadi VOLDOENDE

De ervaren Marokkaan had vorig seizoen 's werelds duurste aankoop Paul Pogba in de binnenzak, toen Feyenoord met 1-0 won van Manchester United. Toch kon de spelverdeler uitschakeling in de Europa League al niet voorkomen. Nooit eerder speelde hij bovendien in de Champions League, dus de vraag is of hij in die competitie zijn ritme wel kan vinden. Maar je weet één ding zeker: een voldoende haalt hij eigenlijk altijd wel.

Middenvelders: Tonny Vilhena, Jens Toornstra, Sofyan Amrabat GOED / VOLDOENDE

Als Vilhena de lijntjes gaat uitzetten, dan kan het middenveld van Feyenoord zeker overeind blijven. Voor de international van Oranje is de Champions League een mooie uitdaging op het juiste moment. Hij moet het elftal gaan dragen. Amrabat en/of Toornsta, die op Europees niveau niet aan de rechterkant bruikbaar is, kan Vilhena dan vergezellen. Wel heeft geen van hen nog ervaring in het miljardenbal. Maar als ze zich doorontwikkelen zoals ze de laatste jaren deden, dan zijn ze zeker goed genoeg.

Rechtsbuiten: Bilal Basacikoglu SLECHT

Was vorig seizoen chef invaller bij Feyenoord - bijna niemand in de Eredivisie mocht vaker tijdens een wedstrijd het veld betreden dan Basacikoglu. Maar hij heeft zelden dusdanig overtuigd dat hij een basisplaats verdiende. Toornsta op rechts in het kampioenenbal lijkt ook een no go, terwijl aankoop Jean-Paul Boëtius en de talentvolle Mo El Hankouri beiden liever op links staan. Voor deze positie zal Martin van Geel dus nog de transfermarkt op moeten. Als Steven Berghuis opnieuw gehuurd kan worden, lijkt de grootste brand al geblust.

Spits: Nicolai Jörgensen / Michiel Kramer GOED / VOLDOENDE

De Deense goalgetter zal ongetwijfeld de eerste keuze worden van Van Bronckhorst. Hij speelde eerder in de Champions League en maakte toen één doelpunt in acht wedstrijden. Geen topgemiddelde, maar Jörgensen heeft zich sindsdien ook weer goed ontwikkeld. Voor Michiel Kramer geldt dat hij tekort komt als hij hoopt op een basisplaats, maar als pinchhitter kan hij, ook in de Champions League, gewoon van waarde zijn. Een lange, lastige aanvaller die in de laatste minuut invalt: welk team heeft het daar níet lastig mee?

Linksbuiten: Jean-Paul Boëtius / Mo El Hankouri VOLDOENDE / ONVOLDOENDE

Tja: in Basel en in Genk was Boëtius geen onbetwist basisspeler. Gaat dat dan de man zijn die Feyenoord overeind houdt in de Champions League? Vermoedelijk niet. Maar wellicht kan de talentvolle vleugelflitser met behulp van De Kuip weer opbloeien. Zo niet, dan beschikt Van Bronckhorst met El Hankouri over een talentvol alternatief. Aan de andere kant: als het eigen opgeleide talent al goed genoeg is voor de Champions League, had hij wellicht al vaker in Feyenoord 1 gespeeld.

CONCLUSIE: Wie het elftal van Feyenoord langs de Champions League-meetlat legt, komt tot de simpele conclusie dat Martin van Geel nog heel wat te doen staat de komende weken. Het doel, het middenveld en de spitspositie zijn goed bezet, maar aan de zijkanten voor- en achterin zijn opties voor Van Bronckhorst beperkt. Kwantitatief én kwalitatief. Wil Feyenoord hoge ogen gooien in Europa, moeten er op die posities in elk geval spelers bij. Zodra Van Beek dan weer fit raakt en Berghuis opnieuw gehuurd kan worden, dan mogen ze in Rotterdam-Zuid gaan hopen op overwintering.

Want één ding is ALTIJD Champions League-waardig: De Kuip. Dat is ook komend seizoen weer het geheime wapen van Feyenoord in Europa. Maar nog zal de selectie van Van Bronckhorst los van De Kuip toch zeker nog een kwaliteitsinjectie moeten krijgen. Want kampioen worden van de Eredivisie, biedt, zoals we inmiddels al jaren weten, geen enkele garantie voor Europees succes.

Geplaatst op 10 juli 2017 om 19:27