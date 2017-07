Derrick Luckassen is speler van PSV. Wat zien de Eindhovenaren in de 22-jarige verdediger?

Als opvolger van Héctor Moreno staat Luckassen een enorme taak te wachten. De Mexicaan was de leider van het elftal, die met een goede tackle, sterke positionering en een flinke dosis ervaring de basis legde voor PSV’s stabiele defensie van de afgelopen jaren. Met de komst van Luckassen zal de hiërarchie veranderen. De van AZ overgekomen verdediger heeft nog niet het niveau van Moreno, maar heeft de potentie om veel toe te voegen aan PSV. Wat precies?

1. Snelheid

In de eerste helft van de bekerwedstrijd tussen AZ en Cambuur is Martijn Barto door de verdediging van de thuisclub geslipt. De spits heeft wat moeite de bal onder controle te krijgen, maar een één-op-één met Tim Krul lijkt niet af te wenden. De lange benen van Luckassen oordelen echter anders. Met grote passen komt de verdediger naar Barto toegerend en snoept hem vervolgens met een tackle de bal af. Ja, Luckassen is vrij rap.

2. Lengte

De verdediging van PSV krijgt met Luckassen iets meer lengte. Waar Moreno met 183 centimeters aan de kleine kant was voor een centrale verdediger, is zijn 186 centimeters tellende opvolger net iets groter. Natuurlijk is het verschil van drie niet groot, maar alle beetjes lengte zijn een pré voor een centrale verdediger. Luckassen liet bij AZ gedurende het seizoen ook zien steeds beter zijn kracht in de strijd te kunnen gooien. Zet hij bij PSV die groei door, heeft de club wellicht een waar powerhouse aan hem.

3. Tackles

Net als zijn voorganger toont Luckassen zich vrij kundig in het maken van een harde tackle. Zijn beste sliding van het afgelopen seizoen deed de speler waarschijnlijk tegen PEC Zwolle. Nicolai Brock-Madsen omspeelde Tim Krul en leek een doelpunt te gaan produceren, maar Luckassen voorkwam met een ultieme inzet een goal. Het was geen toevalstreffer, want gedurende heel het seizoen ontfutselde Luckassen de tegenstander veel ballen met een goede tackle.

4. Veelzijdigheid

Phillip Cocu ziet in Luckassen voornamelijk een centrale verdediger, maar zijn veelzijdigheid is altijd handig voor een trainer. De 22-jarige Amsterdammer kan op drie posities uit de voeten en geeft Cocu daarmee opties. Als de coach een rechtsback of een verdedigende middenvelder tekort komt, kan hij Luckassen daar neerzetten.

5. Doorverkoopwaarde

Luckassen is met zijn 22 jaar liefst zeven jaar jonger dan Moreno. Afspraken zoals met de Mexicaan zijn gemaakt (Moreno werd voor een schappelijk prijsje van zes miljoen verkocht van AS Roma), zijn hierdoor niet van toepassing. Op Luckassen hoopt PSV ooit een mooie winst te boeken.

Geplaatst op 11 juli 2017 om 14:24