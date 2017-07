Ga nooit een spelletje aan met Paul Pogba of Romelu Lukaku! Dat ondervond nu ook Alexis Nunes, verslaggeefster van ESPN.

De presentatrice van de Amerikaanse sportzender was op bezoek bij Manchester United, dat op trainingskamp in Los Angeles is. Ze daagt de twee recordaankopen van de Mancunians uit voor een spelletje steen papier schaar.

Ze verliest zelf. Daarop duwt Pogba haar het zwembad. Een stukje hilarische televisie.

Geplaatst op 14 juli 2017 om 22:04