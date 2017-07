Na Sead Kolasinac en Alexandre Lacazette heeft Arsenal nu alweer een nieuw doelwit op de transfermarkt. The Gunners willen zich versterken met Nemanja Matic.

Dat meldt Calcio Mercato. De 28-jarige middenvelder is geliefd bij de Europese topclubs, want ook Manchester United en Juventus zouden al hebben geïnformeerd naar de international uit Servië. Matic stapte al niet in het vliegtuig naar China en Singapore, waar Chelsea zich voorbereidt op het nieuwe seizoen.

In het seizoen 2010/11 werd Matic door The Blues gestald bij Vitesse. In Arnhem kwam hij in de bewuste jaargang tot 27 wedstrijden en twee goals. Na zijn terugkeer werd hij direct verkocht aan Benfica, waarna Chelsea hem in 2014 weer terughaalde.

