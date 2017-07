Dat is een wel erg bijzonder eigen doelpunt. Kevin Anderson passeerde afgelopen weekend zijn eigen doelman in de Premium Liiga van Estland op zeer knullige wijze.

Dat gebeurde in de uitwedstrijd van zijn ploeg Tartu JK Tammeka tegen FCI Tallinn. In een poging een aanval te onderscheppen gleed de verdediger van de bezoekers de bal weg. Dat niet alleen. Deze belandde met een mooie boog in het doel. Het betekende de 1-0.

Het duel eindigde in 2-1. Het bijzondere eigen doelpunt is na 53 seconden te zien in de video.

Geplaatst op 15 juli 2017 om 14:22