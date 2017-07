Een zaterdagmiddag medio juli betekent traditioneel een dag met veel, heel veel oefenwedstrijden. Bijna elke club in de Eredivisie of Jupiler League komt in actie. Al hing er over al deze duels vandaag een zwarte schaduw.

Twee dagen geleden moest Ajax het statement online plaatsen dat Abdelhak Nouri getroffen is door een ernstige vorm van hersenschade. Deze zullen nooit meer herstellen. "Daardoor kan Appie nooit meer lopen, eten of praten", vertelde zijn broer vrijdagmiddag. De betaald voetbalclubs stonden daar vandaag massaal bij stil.

De teams van NEC en sc Heerenveen betraden het veld in Loenen met voorop een shirt van Nouri. Aanvoerders Joris Delle en Stijn Schaars droegen het shirt als eerbetoon. Net voor de aftrap stonden beide clubs gezamenlijk stil bij het rampnieuws. Het duel eindigde overigens in 2-2.

Feyenoord won zaterdagmiddag met 1-10 bij Hoofdklasser SDC Putten. Maar dat was nog het minst belangrijke. Onder aanvoering van doelman Kenneth Vermeer liepen de spelers in een wit shirt met daarop het portret van Nouri het veld op.

De opkomst van Feyenoord in Putten...#StayStrongAppie pic.twitter.com/S24U8UK6t0 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 15 juli 2017

In de 34e minuut werd het duel op de Veluwe bovendien stilgelegd. Een minuut lang applaudiseerden spelers, technische staf en toeschouwers aan de kant massaal voor Appie.

Cambuur plaatste nog een foto van haar eerbetoon van vrijdagavond. De spelers droegen toen speciale inloopshirts en ook de aanvoerdersband was speciaal voorzien van het getal 34. De kleuren waren ook aangepast.

Helmond Sport speelde haar eerste oefenwedstrijd van het seizoen tegen een combinatie van RKSV Mulo en SC Helmondia in het eigen stadion. Bij de opkomst stonden de spelers ook stil bij een van de grootste talenten van de Nederlandse velden.

Excelsior won met 1-3 van XerxesDZB. Ook dit oefenduel werd vooraf gegaan middels een eerbetoon aan de 20-jarige middenvelder, die voor zijn grote internationale doorbraak stond.

Voor de aftrap wordt er door spelers en staf van Excelsior stilgestaan bij de situatie rondom Abdelhak Nouri. #StayStrongAppie #34 #Nouri pic.twitter.com/yu8HkymB0H — Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) 15 juli 2017

Ook NAC Breda en FC Volendam (2-1) herdachten Appie op prachtige wijze!

Geplaatst op 15 juli 2017 om 17:00