Het zat Mathias Dyngeland niet echt mee. De doelman van het Noorse Sogndal IL bezorgde een ploeggenoot een wel erg ongelukkig eigen doelpunt.

Het voorval vond plaats in de thuiswedstrijd tegen Sandefjord in de Noorse Eliteserien, de hoogste divisie van Noorwegen. Na een kwartier wilde de 21-jaige sluitpost een bal wegstompen. De bal raakte echter bij zijn uitverdedigpoging een ploeggenoot. Via Kjetil Wæhler, de 41-jarige (!) routinier, ging de bal binnen.

Gelukkig voor de twee heren had de ketser geen invloed op de eindstand. Sogndal IL draaide de score nog om en won met 3-2. Na zestien speeldagen staat de ploeg nu op de elfde plaats van de ranglijst.

Geplaatst op 15 juli 2017 om 17:51