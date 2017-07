De verste uitwedstrijden per land

Zuchtend stappen de meest hardleerse supporters van FC Groningen in de bus naar het zuiden in maart van het afgelopen seizoen. De 338 kilometer naar Kerkrade voelt alsof er geen einde aan komt, maar na een 3-1 nederlaag bij Roda JC is de terugreis naar het noorden ze helemaal een doorn in het oog. Toch zullen ze met hoongelach begroet worden als ze al te erg klagen.

Supporters van Zenit St. Petersburg krijgen zondag op de openingsdag van de Russische competitie namelijk nog wel even wat anders voor de kiezen. Ze zullen de Groningse aanhang uitlachen, maar zelfs als ze daarvoor helemaal naar Groningen en terug rijden, zouden ze nog bij lange na niet zo ver moeten reizen als voor hun wedstrijd van dit weekend. Voor het treffen met SKA Khabarovsk moeten ze 8.761 kilometer reizen.

Ook in andere landen zijn de uittripjes ietsje heftiger dan de ruim drie uur autorijden die je nodig hebt om van Groningen naar Zuid-Limburg te komen. In Duitsland bijvoorbeeld zullen de supporters van Hertha BSC niet onbedingd hebben gestaan juichen om de promotie van SC Freiburg. Van Berlijn naar het Zwarte Woud is namelijk 809 kilometer.

De degradatie van Palermo bespaart in Italië heel wat kilometers: Juventus-uit waren er al gauw 1600. Nu is Crotone de meest afgelegen ploeg in de Serie A, die sowieso gedomineerd wordt door ploegen uit het noorden van het land, waarvan er vijf bovendien een stadsderby kennen. Addertje onder het gras is Cagliari, een club die thuis speelt op het eiland Sardinië.

Frankrijk kent na de degradatie van het Corsicaanse Bastia geen eilandclubs meer. Nice en AS Monaco, gelegen in het mooie zuidoosten van het land, hebben de mazzel dat ze voorafgaand aan hun Europees avontuur al flink mogen oefenen met verre uitwedstrijden. In het puntje van Bretagne ligt namelijk Guingamp, een reis van 1336 kilometer voor de tegenstander van Ajax. De reis naar Amsterdam is maar zestig kilometer verder.

In Spanje is het euvel bekend. Las Palmas, een club van de Canarische eilanden die even zuidelijk als de Sahara speelt, wint natuurlijk met vlag en wimpel. De club neemt dan ook slechts een handjevol fanaten mee op hun odyssees naar het Spaanse vasteland. Barcelona is met de auto 2400 kilometer verderop. De Catalanen moeten er sowieso wat voor over hebben, want de verste reis binnen Spanje zelf is ook voor hen: Celta de Vigo-uit doet 1150 kilometers.

Dan hebben de Engelsen het relatief makkelijk. Vooruit, de neiging van Sky Sports om de wedstrijden steevast om 12:30 lokale tijd te doen aftrappen is ietwat sadistisch, maar in vergelijking met veel andere landen vallen de 571 kilometer die Bournemouth en Newcastle scheiden best mee. Dan is het in Noorwegen erger: op de rit van 2331 kilometer tussen Stavanger en Tromsö steek je zelfs de poolcirkel over.

Als de Groningers toch willen klagen, kan dat nog het beste in hun eigen taal. De supporters van Oostende hebben wellicht nog minder recht van spreken als ze klagen over hun verste uitwedstrijd: een miezerige 243 kilometer die ze scheidt van Eupen. De supporters van Zenit kunnen die afstand achttien keer op en neer rijden voor ze een keer in Kharabovsk zijn…

Geplaatst op 16 juli 2017 om 10:44