Hoe verging het Oranje in openingswedstrijden in eigen land?

Om 18:00 beginnen de Oranje Leeuwinnen aan het EK in eigen land. In de Galgenwaard treffen de dames Noorwegen in de openingswedstrijd van het toernooi. Hoe verging het Nederlandse ploegen in het verleden tijdens het spelen van de openingswedstrijd van een toernooi in eigen land?

EK -21 - Nederland - Israël 1-0 (2007)

Het meest recente grote voetbaltoernooi voor landen dat Nederland aandeed is het EK voor spelers tot 21 jaar in 2007. Onder leiding van Foppe de Haan werd het toernooi een jaar eerder in Portugal ook al op de naam geschreven. In het Abe Lenstra Stadion was de wedstrijd tegen Israël allesbehalve hoogstaand, maar gewonnen werd er wel door een treffer van Hedwiges Maduro. Het bleek de opmaat naar opnieuw de eindzege.

WK - 20 - Nederland - Japan 2-1 (2005)

Ook het WK voor spelers tot 20 jaar vond recentelijk nog in ons land plaats. Hoewel het nu bekendstaat als het toernooi waarin Emmen(en de rest van de wereld), was het toernooi aanvankelijk vooral voor Quincy Owusu-Abeye. De Japanse backs zijn vermoedelijk nog steeds duizelig van de man die toen bij Arsenal speelde. In Kerkrade won Nederland met 2-1, maar dat deed amper recht aan de veel schevere krachtsverhoudingen. De leuke ploeg van Oranje reikte tot de kwartfinale, waarin Nigeria de strafschoppen beter nam. Quincy speelde afgelopen seizoen bij NEC.

EK - Nederland - Tsjechië 1-0 (2000)

In de Amsterdam ArenA was het een draak van een wedstrijd. De ploeg van Frank Rijkaard had mazzel dat de boomlange spits Jan Koller twee keer op de lat kopte. Heel lang bleef het 0-0, maar vlak voor het einde bood een makkelijk gegeven strafschop soelaas. Frank de Boer schoot vanaf elf meter raak, maar daarmee was het geluk vanaf de stip wel in een klap verbruikt. Nederland swingde daarna de halve finale in, waar Italië de tegenstander was. Vijf gemiste strafschoppen versperden de route naar de finale.

Olympische Spelen - Nederland - Uruguay (1928)

Hoewel er in recente jaren dus veel voetbal georganiseerd is in Nederland, was dat eerder niet het geval. In 1928 werden de Olympische Spelen zoals bekend in Amsterdam georganiseerd en dat verliep voor Nederland niet heel voorspoedig. Oranje struikelde over de eerste horde, het Uruguay dat goud zou winnen en twee jaar later ook het eerste erkende WK won. De KNVB en de FIFA organiseerden een troosttoernooi, waarin Nederland in de finale op Chili stuitte. Na een gelijkspel werd om de beker geloot. Nederland won die loting, maar schonk de beker aan hun Zuid-Amerikaanse gasten.

