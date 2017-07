Duitse media beweren dat SC Freiburg de nieuwe club wordt van Jetro Willems. De Zuid-Duitsers promoveerden in 2016 nog naar de Bundesliga en zijn zeker niet de meest prestigieuze club in Europa. Toch is aan de rand van het Zwarte Woud een mooi project bezig.

Het kan verkeren. In 2015 leek de wereld voor Willems aan zijn voeten te liggen en was een transfer naar een mooie Europese club een kwestie van tijd. Hij was kampioen geworden met PSV en stuurde voorzetten naar het hoofd van Luuk de Jong alsof het WhatsAppjes naar een opbloeiende scharrel zijn. SC Freiburg was op dat moment in mineur. De ploeg was naar de 2. Bundesliga gedegradeerd en moest al zijn beste spelers verkopen voor spotprijsjes. Met de resten van een afgedankte selectie moest de club een fundament bouwen, waarmee het snel terug kon keren naar de hoogste divisie. De uitdaging leek lastiger dan ooit.

De club greep terug op zijn basis: een enorm sterke jeugdopleiding. De club leverde in het verleden met Matthias Ginter, Dennis Aogo en Sascha Riether verschillende Duitse internationals aan grotere clubs en kon ook nu terugvallen op een sterke lichting. Talenten als Maximilian Philipp, Christian G├╝nter en Alexander Schwolow lieten SC Freiburg boven zichzelf uitstijgen en bezorgden de club in het eerste jaar een promotie. Een sleutelrol in het project was weggelegd voor trainer Christian Streich, die met de riemen die hij had de club in rustig vaarwater bracht. De aankopen die hij in combinatie met de clubleiding deed, bleken bovendien meestal een schot in de roos.

Na de promotie hield SC Freiburg de selectie bijeen en zette het in de Bundesliga de ingezette weg door. De Zuid-Duitsers eindigden als zevende en kwalificeerden zich daarmee voor de voorrondes van de Europa League. Over enkele weken komt of het IJslandse Valur Reykjavik of het Sloveense NK Domzale naar Freiburg toe. Een ongelooflijke prestatie, gezien het beperkte budget van de club. Een leegloop kan de club deze zomer dan ook niet voorkomen. Voor de naar Borussia Dortmund vertrekkende Maximilian Phillip ontving de club goud geld, terwijl linksbuiten Vincenzo Grifo naar Borussia M├Ânchengladbach trok. Centrale verdediger Marc-Oliver Kempf staat in de belangstelling van 1899 Hoffenheim.

Om de groei van Freiburg voort te zetten, moet de club dus ook geld durven uitgeven. De interesse in Jetro Willems is in dat opzicht goed te verklaren. "Onze situatie is nu eenmaal zo dat wij af en toe een grote speler moet verkopen. Wij kiezen er dan voor om dat in twee of drie spelers te herinvesteren. Daar is creativiteit en fantasie voor nodig", vertelde sportdirecteur Jochen Saier over het transferbeleid tegen SWR. Kortom: de transfer van Willems is niet het einde van Freiburgs transferambities; het is het begin.

SC Freiburg heeft geen grote prijzenkast, moet het doen met een stadion van 25000 man en speelde iets meer dan een jaar geleden nog in 2. Bundesliga. Het zal niet de club zijn waar Willems vroeger posters van op zijn slaapkamer had hangen. Maar mocht de linksback inderdaad naar Zuid-Duitsland trekken, dan komt hij bij een van de stabielste clubs van de Bundesliga terecht. Daarnaast lijkt hij verzekerd van een basisplaats, speelt hij in de Europa League en hebben veel spelers via Freiburg de stap naar de Duitse (sub)top gemaakt. Het is de ideale tussenstap.

UPDATE: Inmiddels lijkt Willems niet naar SC Freiburg, maar naar Eintracht Frankfurt te verkassen. Aan de ambities en de opmars van de kleine provincieclub aan het Zwarte Woud doet het uiteraard weinig af.

