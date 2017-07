Gepresenteerd worden in Eindhoven; Van Ginkel zal er zelf ook een beetje moe worden. Voor het derde jaar op rij komt de middenvelder PSV op huurbasis versterken. Een aparte constructie, waar op social media de meningen over verdeeld zijn. Veel fans vinden het jammer dat PSV geen optie tot koop heeft kunnen bedingen.

Doen ze slecht geen optie tot koop #dikkefail — patrick van hout (@PaT33rIcK) 16 juli 2017

Mooi dat Marco van Ginkel weer gehuurd wordt. Jammer dat ie niet gekocht is... #PSV #vanginkel — Martijn (@Rommelgem) 16 juli 2017

Wat een armoede. — Harry Dupa (@Harry_Dupa) 16 juli 2017

Er is ook een heel leger aan fans die de komst van Van Ginkel wel kunnen waarderen.

Van Ginkel weer voor een heel seizoen erbij is echt top. Dat hij weer naar PSV wil had ik nooit verwacht. — Thom (@standaardwissel) 16 juli 2017

Als we daarmee een sleutelspeler behouden prima. Ik hoop dat Pröpper weggaat dan zodat Ramselaar naast Van Ginkel kan maar t zal wel niet — Jacco (@NigNogNarsingh) 16 juli 2017

Deze achternaamgenoot is ook blij met de deal.

Lekker hoor, nu vanaf het begin van het seizoen! https://t.co/Ygkcz2MG8r — Arne van Ginkel (@arnevanginkel) 16 juli 2017

Ook in het Engeland wordt met gemengde gevoelens op de leentransfer gereageerd. De meeste Chelsea-fans willen dat Van Ginkel verkocht wordt. “Van Ginkel wordt sinds zijn geboorte al uitgeleend aan PSV.”

I think Marco Van Ginkel is on loan since he was born. Again going to Psv from Chelsea on a season long loan — Saquib Khan (@saquibhkhan) 16 juli 2017

What being loaned out every season? Van Ginkel needs to be sold simple! — marshy (@MarshOutlook) 16 juli 2017

Yet another loan at @PSV for #VanGinkel, seriously @ChelseaFC just sell him instead of loans, clearly never gonna actually use the player — Adam (@Adam_Molloy1983) 16 juli 2017

