Nadat het contract van Wesley Sneijder bij Galatasaray werd ontbonden, keerde de middenvelder terug naar Amsterdam. Teug om zijn opties rustig op een rijtje te zetten. Maar de transfervrije recordinternational kan het beste geen vliegticket meer boeken, maar gewoon in de hoofdstad van Nederland blijven. Op dit moment is de stap naar Ajax ideaal. Waarom?

1. Hij kan het vertrek van Davy Klaassen opvangen OK. Donny van de Beek is ook een natuurlijke opvolger van Klaassen, maar Maradonny toonde vorig seizoen met regelmaat aan dat hij op de positie van Lasse Schöne ook meer dan goed rendeert. Omdat hij meer loopvermogen heeft dan de Deen, zou Ajax door de wisseling Klaassen --> Sneijder, wat zorgt voor minder loopvermogen, toch genoeg beweging op het middenveld houden. Sneijder hoeft dus minder te lopen en kan zich toespitsen op het geven van geniale steekballen. Zowel met links als met rechts kan hij dat als geen ander.

2. Financieel komt er geen beter moment Als Sneijder ergens anders een contract tekent, dan zal hij vermoedelijk in elk geval weer twee jaar onhaalbaar zijn voor Ajax. Want dat hij veel salaris ontvangt, dat is wel helder. Maar als daar bovenop ook nog een transfersom komt, is het helemaal ondoenlijk voor Ajax om hem nog een keer terug te halen. Nu Wes transfervrij is, kunnen ze hem wat meer tekengeld en wat meer salaris geven. Een win-win-situatie, toch?

3. Sportief gezien komt er geen beter moment Nee, Sneijder is geen Rafael van der Vaart die op zijn 32e al zo goed als is uitgespeeld. Maar ook geen Dirk Kuijt die tot zijn veertigste probleemloos door kan voetballen op topniveau. Met zijn drieëndertig jaar is Sneijder ervaren, topfit en in staat om het conditioneel en qua fysiek bij te benen in de Champions League. Als hij nog een paar jaar wacht, dan heeft hij daar veel meer moeite mee en zal zijn sportieve rol een stuk kleiner zijn.

4. Hij kan leiding geven aan Ajax Sneijder was al meermaals captain van het Nederlands elftal. Is recordinternational. Er komt echt iemand binnen. Na het vertrek van Klaassen is Joël Veltman benoemd tot aanvoerder van Ajax, maar dat is niet meteen dé natuurlijke leider die het elftal op sleeptouw neemt. Sneijder wel. Hij kan samen met Huntelaar, die dat iets minder heeft en bovendien vaak geen basisplaats zal hebben, Ajax op sleeptouw nemen als leider. Ook in combinatie met Marcel Keizer, die ook nog geen ervaring heeft in de top, lijkt dat ideaal.

5. Sneijder blijft in beeld van Oranje De competitie in Turkije is nog sterk genoeg om in beeld te blijven bij het Nederlands elftal, zeker omdat coach Dick Advocaat dat zelf de laatste jaren ondervond. Maar als Sneijder ingaat op de aanbiedingen die hij uit China, de MLS of de zandbak krijgt, dan kan hij zo goed als zeker een streep zetten door het WK in Rusland van komend jaar. Als we de middenvelder mogen geloven, gaat Oranje van Frankrijk winnen in de eerstvolgende interland. Het zou toch zonde zijn als Sneijder dan het laatste grote toernooi van de Grote Vier moet missen? Sneijder is weliswaar Advocaats oogappel, maar in een serieuze competitie moet hij wel blijven spelen. De Eredivisie lijkt daarom perfect.

