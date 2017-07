Sinds Frank de Boer de technische leiding over Crystal Palace heeft, wordt de ene Nederlander na de andere aan de Engelse club gelinkt. Gregory van der Wiel is het nieuwe hoofdstuk in het interessante transferboek.

Volgens The Daily Mirror zou de oefenmeester in de rechtsback een ideale goedkope versterking zien. Naar verluidt hoeft Van der Wiel slechts vier miljoen euro te kosten, nadat hij bij Fenerbahçe op een zijspoor is geraakt.

Na Jasper Cillessen, Joël Veltman, Bruno Martins Indi, Jaïro Riedewald en nog een aantal anderen, is de achterhoedespeler de zoveelste Nederlander die Crystal Palace naar verluidt moet komen gaan versterken. Vooralsnog is de Premier League-club echter opvallend stil op de Nederlandse transfermarkt.

Geplaatst op 17 juli 2017 om 11:48