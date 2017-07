In een jaar op huurbasis kon Stanislav Lobotka Ajax niet overtuigen een optie tot koop te lichten. Drie jaar later maakt de Slowaak de overstap naar de Primera Division. Heeft Ajax een fout gemaakt?

“Alle spelers en de trainers zijn zeer vriendelijk bij Celta. Ik voelde dat ze me echt wilden helpen. Dat verbaasde me, want dat voelde ik bij Ajax niet.” Lobotka kon bij zijn presentatie bij Celta de Vigo het niet laten een sneer naar zijn voormalige club uit te delen. De middenvelder werd in het seizoen 2013/14 door Ajax gehuurd van AS Trencin, de Slowaakse ploeg waar de Amsterdammers een samenwerking mee hadden. Lobotka kwam voor Jong Ajax in actie en speelde niet onverdienstelijk 30 wedstrijden in de Jupiler League, maar moest na een jaar toch zijn biezen pakken. Iets wat – gezien zijn uitspraken bij zijn aankomst bij Celta – pijn deed.

Desondanks zijn het uitspraken die men op zijn minst opmerkelijk mag noemen. In 2014 piepte Lobotka na afloop van zijn huurperiode bij Ajax heel anders. Hij repte op de clubsite van AS Trencin over ‘fantastische mensen die hem goed begeleidden’ en was trots op het feit dat hij ‘trainde met voetballers die in de Champions League speelden’. Lobotka wilde het seizoen erop graag terugkeren in Amsterdam, maar moest toezien hoe Ajax er met zijn club niet uitkwam. De Amsterdammers wilden de middenvelder volgens het management van de middenvelder overnemen, maar vonden de optie tot koop in het leencontract te hoog. Verdere onderhandelingen bleken tevergeefs.

De terugkeer van Lobotka naar Slowakije werd destijds door veel Ajax-fans betreurd. Sterker nog, op een bericht op Ajax Netwerk was geen enkele negatieve recensie van de Slowaak te vinden. “Als hij niet terugkomt, breekt mijn klomp. Dit is nou een technische voetballer met spelinzicht en een goede steekpass. Inderdaad één van de betere spelers in Jong Ajax, althans, in de wedstrijden die ik heb gezien (stuk of 7). Waarom sturen wij relatief veel spelers weg die later ergens anders doorbreken? Laat hem aub terugkomen!”, zou supporter ‘joodhannus’ op het medium melden. Ondanks dat je bij iemand met zo’n accountnaam niet direct een kandidaat-Nobelprijswinnaar verwacht, had de beste man geen groter gelijk kunnen hebben.

Lobotka bleef in 2014 bij AS Trencin, maar zou een jaar later alsnog zijn gewenste stap omhoog maken. Het Deense FC Nordsjaelland pikte mini-Modric, hoe zijn bijnaam luidt, op. Sindsdien ging het hard. Lobotka ontwikkelde zich tot een voetballende verdedigende middenvelder, die vanuit zijn rol als nummer zes opvallend vaak erin slaagde de bal bij iemand van dezelfde kleur te krijgen. Hij groeide uit tot steunpilaar van de ploeg en werd door concullega’s uit de Deense competitie afgelopen seizoen uitgeroepen tot de meest onderschatte speler van de SuperLiga. In zijn eigen land werd hij al langer op waarde geschat: op 15 november 2016 maakte hij in het doelpuntloze gelijkspel tegen Oostenrijk zijn debuut voor het nationale elftal.

Met een afkoopsom van vijf miljoen euro heeft Celta de Vigo vrij diep in de buidel getast voor Lobotka. Het rijst de vraag of Ajax in 2014 wel de juiste keuze heeft gemaakt. Aan de ene kant heeft de Slowaak via een omweg laten zien over relatief veel potentie te beschikken. Hij heeft tegenwoordig alles wat een nummer zes in het Ajax-profiel moet hebben: inzicht, techniek en het vermogen af en toe te buffelen. Aan de andere kant was hij met concurrentie als Donny van de Beek (een middenvelder op zijn positie met een vergelijkbaar profiel) wellicht overbodig geweest.

Ajax was in 2014 niet bereid Lobotka definitief vast te leggen, maar de Slowaak heeft in Denemarken zijn carrière toch de juiste kant op gekregen. In Spanje wacht voor hem een nieuwe uitdaging. Of hij slaagt, is op dit moment nog gissen. Maar aan zijn o zo behulpzame nieuwe coaches zal het in ieder geval niet liggen.

Geplaatst op 18 juli 2017 om 13:00