FC Utrecht probeert aankomende donderdag in het Mandemakers Stadion plaatsing voor de derde voorronde van de Europa League af te dwingen. Omdat de eigen Galgenwaard gebruikt wordt voor het EK voor vrouwen, moet de club uitwijken naar Waalwijk. Wat komt bij zo’n operatie kijken? ELF Voetbal vroeg het aan John Hermans, die namens FC Utrecht verantwoordelijk is voor de organisatie van de wedstrijd.

Waarom is uiteindelijk voor Waalwijk gekozen?

“Wij moesten na de kwalificatie voor Europees voetbal snel bij de UEFA aangeven welk stadion wij zouden gebruiken, dus wij konden niet wachten tot de tegenstander bekend werd. Omdat ploegen uit sommige landen een risicowedstrijd met zich mee brachten, bleven er weinig opties over. In Den Bosch zit je bijvoorbeeld bij voorbaat met een probleem met de openbare orde, omdat rivaliteit tussen Utrecht en Den Bosch aanwezig is. In de zomerperiode was het Mandemakers Stadion het enige beschikbare stadion dat voldeed aan de UEFA-eisen en waarvan de lokale driehoek (de burgemeester, politie en officier van justitie van Waalwijk) op voorhand al zei dat wij welkom waren.”

Waar bestaan de UEFA-eisen bij zo’n voorrondewedstrijd uit?

“Dan moet je denken aan de capaciteit, de afmetingen van het veld, de hoeveelheid parkeerplaatsen, de sterke van de lichtmasten en allerlei andere faciliteiten op het veld. Het Mandemakers Stadion scoorde daar goed op, maar in bijvoorbeeld de lichtmasten hebben wij nog wat moeten investeren.”

Wat verdient RKC aan het verhuren van zijn stadion?

“Er zijn met RKC hele goede afspraken gemaakt omtrent de huur van het stadion. De details van die deal zijn tussen beide clubs, maar ik denk dat RKC er een leuk zakcentje voor krijgt die niet begroot is. De vorige directeur, Remco Oversier, heeft dat goed aangepakt om wat extra geld te genereren. Ik denk dat ze er heel content mee zijn.”

Op het moment dat de deal rondom de huur rond was, moest er ongetwijfeld nog veel gebeuren. Kunt u ons meenemen in dat proces?

“Nadat we toestemming kregen om in Waalwijk te spelen, waren we verplicht een mobiliteitsplan op te tuigen. We moeten duizenden personen in auto’s en bussen naar Waalwijk gaan krijgen, zonder de bereikbaarheid van de stad te belemmeren. Je kijkt daarbij naar het aantal beschikbare autoparkeerplaatsen en hoe je de bussen gaat vervoeren. In samenspraak met de gemeente Waalwijk, onze vervoerspartner en experts op het gebied van mobiliteit is dat volledig in beeld gebracht.”

Wat waren de resultaten daaruit?

“Er zijn ruim 900 parkeerplaatsen die we hebben kunnen aanwijzen. De overige mensen moeten in bussen afreizen. Op dit moment zitten we op een kleine 32 bussen. Dat betekent dat we een aantal wegen gaan afsluiten, om te kunnen zorgen dat de bussen na afloop in een kolonne bij het stadion kunnen parkeren. Het publiek stapt op die manier voor de deur uit en voor de deur in. Verder zijn in de omgeving een aantal maatregelen genomen, om ervoor te zorgen dat bewoners hun woning kunnen bereiken zonder last te hebben van de wedstrijd. De bussen worden tijdens de wedstrijd op een parkeerplaats in het industriegebied van Waalwijk geparkeerd.”

Moet er in het stadion zelf nog iets gebeuren?

“In het stadion moeten een aantal ruimtes worden aangewezen. Denk daarbij aan een hokje voor dopingcontroles, maar ook een medische voorziening en een soort UEFA-kantoor. Dat zijn logistieke dingen die je in het stadion aanpast. Rond het stadion maken we een fanzone, waar supporters vanaf twee uur voor de wedstrijd terecht kunnen. Daar zal vanuit ons toezicht zijn om service en safety te bieden. Om bijvoorbeeld de fans naar de juiste ingang en het goede vak te wijzen.”

Tot slot: waarom geldt er bij de wedstrijd geen vrije verkoop? Veel mensen uit de regio Waalwijk waren waarschijnlijk graag naar FC Utrecht gaan kijken.

“De goedwillende Waalwijkers hadden wij natuurlijk graag welkom geheten, maar je kunt helaas geen onderscheid maken tussen wat voor verschillende groeperingen je in het stadion hebt. Omdat ook in Utrecht de belangstelling dermate groot was, is ervoor gekozen de wedstrijd exclusief voor onze supporters te houden. Het kan zomaar zijn dat mensen via via toch een kaartje weten te bemachtigen. Als ze zich gedragen, zijn ze natuurlijk van harte welkom. Maar we hebben besloten dit niet actief te promoten. Het is geen vriendschappelijke wedstrijd die voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. We zijn verantwoordelijk voor onze eigen fans en organiseren deze wedstrijd voor hen.”

FC Utrecht – Valletta FC staat komende donderdag op het programma. De wedstrijd vangt om 19:30 aan.

Geplaatst op 18 juli 2017 om 17:09