Is een transferzomer wel compleet als Chelsea geen spits koopt? Ook dit jaar lijken ze er weer in geslaagd een aanvaller te strikken: Alvaro Morata is onderweg naar Chelsea. Roman Abramovich haalt nu eenmaal graag doelpuntenmakers naar Londen. Dit gebeurt desondanks niet altijd met succes. Is Stamford Bridge voor goalgetters nou een speeltuin of een doolhof?

Hernán Crespo: flop

De Argentijn was in 2003 de eerste frontman die met het oliegeld van Abramovich naar de Engelse hoofdstad gehaald werd. Een doorslaand succes werd het niet. Twee seizoenen in Engeland, met een jaartje Italië ertussenin, bleken onvoldoende om een onuitwisbare indruk achter te laten.

Didier Drogba: top

De Ivoriaan stond symbool voor het onverzettelijke Chelsea dat in de herfst van de carrière op de achterste poten nog Europese prijzen won. Had aanvankelijk wat problemen met aanpassen in Engeland, maar werd uiteindelijk een plaag voor iedere defensie en een constante bron van doelpunten. Drogba hoeft nooit meer te proberen om in een kroeg op King's Road z'n drankje te betalen.

Mateja Kezman: flop

Scoorde in Nederland zo vaak dat-ie op een gegeven moment niet eens meer wist hoe hij juichen moest. In de Premier League leerde hij de kunst niet echt terug. Concurrent Drogba genoot de voorkeur en de Serviër wist de spaarzame kansen die hij kreeg niet aan te grijpen.

Andriy Shevchenko: flop

De Oekraïense doelpuntenmachine was de poppenkast in Italië beu en trok naar Chelsea. Wat er gebeurde, of meer, wat er helemaal niet gebeurde, is onverklaarbaar. De gevreesde goaltjesdief kon plotseling nog geen kleurplaat afmaken. Begrijpen zal niemand het, maar feit is dat voor hem het Engelse transferrecord gebroken werd en niemand weet waarom.

Fernando Torres: flop

Ook voor Torres werd een record gebroken. Dat Chelsea in staat was de topscorer van Liverpool weg te kapen was een getuigenis van veranderende verhoudingen, maar dat was meteen het enige plezier dat Chelsea van hem had. The Blues kochten een speler die over zijn top was en fysieke ongemakken aaneenreeg.

Romelu Lukaku: top noch flop

Als je geen kans krijgt, kun je ook niet floppen. De Belgische afmaker werd voortdurend te licht bevonden, maar de vraag is of hij eigenlijk wel serieus gewogen is. Sportief wilde het niet lukken, maar financieel wel: Everton kocht hem voor aanzienlijk meer geld dan Chelsea aan Anderlecht betaalde. Hij verliet de ploeg van Ronald Koeman onlangs voor nog veel meer centen.

Diego Costa: top

Er bestaat toch een haat-liefdeverhouding tussen de club en de Braziliaanse Spanjaard. Het lijkt erop dat hij op weg naar de uitgang is, het lijkt erop dat het niet botert tussen hem en Antonio Conte, het leek er vorig seizoen op dat hij José Mourinho liet vallen. Toch was hij twee keer topschutter in een kampioensploeg. Dan kan je geen flop zijn.

Michy Batshuayi: flop

Wellicht wat hard om zo te oordelen na een seizoen. Doch echt hard is hoe Conte met hem omging afgelopen seizoen. De Italiaan leek er haast zichtbaar genoegen in te hebben de Belg te vernederen. Invalbeurten van onder de minuut, vaak zonder een balcontact, waren talrijk. Het is te hopen dat Batshuayi er nog een flinke wedstrijdpremie voor toucheert.

Geplaatst op 19 juli 2017 om 19:51