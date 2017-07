Door een blessure miste hij de heenwedstrijd in Malta, maar in de return maakte Cyriel Dessers dan toch zijn officiële debuut voor FC Utrecht. Vol optimisme kijkt hij het aankomende tweeluik met Lech Poznan tegemoet.

Op het moment van spreken was nog niet helemaal duidelijk of het Poolse Lech Poznan of het Noorse FK Haugesund de volgende Europese tegenstander van FC Utrecht werd. Desondanks hoopte Dessers al op een tripje naar Polen. “Ik heb gezien dat Poznan door het EK 2012 een heel mooi stadion heeft. En die club staat bekend om zijn supporters. Dus ik denk dat dat wel een leuke wedstrijd wordt.” Hoop doet leven, want Dessers krijgt zijn zin. Lech Poznan verslaat zijn Noorse opponent met 2-0 en is daarmee inderdaad de volgende tegenstander van FC Utrecht.

Blessure

Dessers krijgt daarmee volgende week een kans een officiële wedstrijd bij FC Utrecht eens vanaf de aftrap mee te doen. Vanwege een blessure miste hij de heenwedstrijd in Malta, terwijl hij donderdagavond in de 3-1 overwinning op Valletta FC lang op de bank bleef. “Ik had op trainingskamp mijn enkel gescheurd. Normaal staat daar vier of zes weken revalidatietijd op. Ik heb er iets minder dan twee weken over gedaan om volledig te herstellen. Het is een klein wonder dat ik hier sta”, zegt de spits in gesprek met ELF Voetbal. “Ik ben blij dat ik hier minuten heb kunnen maken. Op het moment van de blessure, had ik een kruis gezet door deze wedstrijd.”

De Belg verzekert dat zijn kwetsuur nu verleden tijd is. “Vandaag heb ik er geen last van gehad. Het is heel snel genezen en daar ben ik heel blij om. Ik kon snel terug aanhaken bij de groep. Ik hoop dat die enkel nu gezond blijft.”

Optimisme

Bij Dessers regeert een gevoel van positivisme. Hij denkt dat FC Utrecht tot grote dingen in staat is dit seizoen. “Je mag niet vergeten dat we nog maar drie weken in de voorbereiding zitten. De meeste ploegen hebben nu nog drie weken de tijd om conditie op te bouwen. Om te schaven aan hun techniek, aan hun tactiek, aan eigenlijk alles. Voor het moment van het seizoen, denk ik dat we er heel goed voorstaan. Ik denk dat we nu die stijgende lijn moeten vasthouden. We moeten meesurfen op het vertrouwen van het einde van het vorige seizoen. Dan heb ik heel veel vertrouwen in de competitie”, aldus de spits.

Maar eerst staat een tipje naar Poznan voor de boeg. In een interview in de meest recente ELF Voetbal liet Dessers optekenen later een carwash in het buitenland te willen openen. Zuid-Korea was zijn droombestemming. Voor de avontuurlijke spits is het spelen van Europees voetbal echter een goede kans om ook wat andere locaties te scouten. Toch, Cyriel? “Haha. Ik zal even rondkijken wat daar mogelijk is.”

