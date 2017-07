Adam Maher staat op het punt om te vertrekken bij PSV. Nadat de middenvelder eerder geen rugnummer kreeg toebedeeld van de Eindhovenaren en niet werd ingeschreven voor de Europa League, kwamen er steeds meer geïnteresseerde clubs voor de 24-jarige voetballer.

Hij kan op dit moment kiezen uit Osmanlispor, Sporting Clube de Portugal en ook Saint-Étienne. Dat meldt het Franse BUT! Football Club althans. Volgens de voetbalwebsite gaat Maher op korte termijn zijn keuze bekendmaken.

Aan Osmanlispor werd hij het afgelopen seizoen al verhuurd, maar kon hij het eerder nog niet eens worden over een blijvende verbintenis. Bij Sporting Clube de Portugal is de Nederlandse enclave al erg groot, terwijl Saint-Étienne een club is waar Marokkaanse voetballers zich vaak erg thuisvoelen. Oussama Tannane is een voorbeeld van zo'n speler.

Geplaatst op 25 juli 2017 om 12:04