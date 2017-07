Hoewel Sam Larsson nog niet weg is uit Heerenveen, is iedereen de Zweed al vergeten. Er is een nieuwe Scandinaviër die zich aandient aan de zijkanten van de aanval: Dennis Johnsen is de nieuwe parel van de Friezen. Na Martin Ödegaard (foto) de tweede Noorse parel van de selectie.

Friese bronnen beweren dat Ajax al interesse had voor de man die in de voorbereiding vriend en vijand verbaasde bij sc Heerenveen. Een talent, ja, dat hoopten ze in 2015 met Johnsen in huis te halen. De zeventienjarige aanvaller kwam over van Rosenborg BK kan, zo werd tijdens zijn presentatie verzekerd, op rechts en links uit de voeten.

"Hij is technisch vaardig, snel en explosief. Dennis brengt diepte in het spel, is doelgericht en heeft scorend vermogen. We hebben hoge verwachtingen van hem", waren de woorden van technisch directeur Hans Vonk, die inmiddels overigens al een tijd weg is uit het Abe Lenstra Stadion. Woorden die ook de nodige druk met zich meebrengen.

BEENBREUK Maar ondanks die bemoedigende woorden heeft Johnsen nog niet gedebuteerd in het eerste elftal. Een van de redenen daarvan is de beenbreuk die hij in maart 2016 opliep. Een horrorblessure die zijn seizoen beëindigde. Maar de Noor herstelde en knokte zich terug. Terug als uitblinker van de jeugdopleiding van Heerenveen. Het leverde hem regelmatig een basisplaats bij Jong Heernveen op. Bovendien nam Jurgen Streppel hem al een paar keer mee als bankzitter. Debuteren deed hij alleen officieus, al in de winterstop tijdens een trainingskamp tegen VfL Wolfsburg (1-2 winst).

"Dennis is een intiuïtieve speler met veel snelheid", vertelde zijn jeugdtrainer Paul Raveneau eerder. "Hij mag graag naar de goal spelen. Heeft gevoel voor waar het doel is. Heeft heel veel snelheid. Kan versnellen in een versnelling. Is onvoorspelbaar, want hij kan buitenom en binnendoor. Een zeer gevaarlijke buitenspeler."

Het liefst komt Johnsen naar eigen zeggen vanaf de linkerkant, zodat hij, net als Arjen Robben op rechts, naar binnen kan komen en kan scoren. "Maar als het moet kan ik ook op rechts, dan zal ik vaker voorzetten moeten geven", liet hij weten. Buiten het veld maakt hij een positieve, ontspannen indruk. En, wat Scandinaviërs bijna altijd goed kunnen, ook zijn Nederlands is niet al te gek.

ÖDEGAARD Als je de woorden over en van hem zo hoort, is het misschien wel niet zo gek dat Ajax voor hem in de mark (is geweest). Met zijn beenbreuk heeft hij bovendien een tegenslag, die je over het algemeen zeker mentaal sterker maakt, al achter de rug. Daarom is hij ambitieus en wil 'ie vooruitkijken. Zich komend seizoen gaan bemoeien met het serieuze werk: een rol gaan spelen in het eerste van Heerenveen.

Dus krijgt de ploeg van Jurgen Streppel misschien wel Noorse vleugels komend seizoen. Met Martin Ödegaard, die vermoedelijk op de rechterflank gaat spelen, en Johnsen heeft Heerenveen Noorse vleugels in de aanval. Het supertalent van Real Madrid is uit op revanche, terwijl het talent van Heerenveen zich ook nadrukkelijk wil gaan bemoeien met het eerste.

Van Larsson heeft hij geen last meer, al is Arber Zenli, de andere Zweed in de voorhoede van de Friezen, natuurlijk nog meer dan een serieuze concurrent. Maar als de ontwikkeling van Johnsen zo doorzet, dan kan het zomaar zijn dat de Noorse spelers de Zweden in het Abe Lenstra Stadion definitief overvleugelen.

Geplaatst op 25 juli 2017 om 12:09