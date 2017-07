Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe linksachter uitgekomen in Manchester. Cameron Borthwick-Jackson van United kan op belangstelling rekenen van de Amsterdammers.

Dat weet The Daily Mail athans. Volgens het dagblad is er echter de nodige concurrentie voor de verdediger. Het Reading van Jaap Stam mengt zich in de strijd en ook PEC Zwolle ziet de twintigjarige Engelsman graag komen.

Hoewel Mitchell Dijks naar verluidt mag aanblijven van Marcel Keizer, is de linksachterpositie nog altijd niet volledig opgevuld. Daley Sinkgraven speelt liever op het middenveld, terwijl Nick Viergever ook centraal achterin uit de voeten kan.

Geplaatst op 25 juli 2017 om 12:20