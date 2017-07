Feyenoord en PSV zijn in een strijd verwikkeld om de diensten van Nicolás Tagliafico. De Nederlandse topclubs willen de Argentijnse linksback van Independiente graag strikken.

Dat meldt Olé althans. Volgens het Argentijnse medium zijn er overigens nog meer kapers op de kust. Ook Sevilla zou in de markt zijn voor de 24-jarige back.

De interesse van PSV in Tagliafico is gezien het vertrek van Jetro Willems logisch te verklaren. Dat Feyenoord interesse heeft, mag gezien de aanwezigheid van Ridgeciano Haps, Miquel Nelom en Lucas Woudenberg een verrassing heten. Al staat die laatste wel in de belangstelling van sc Heerenveen.

Geplaatst op 25 juli 2017 om 12:48