Op de drukke transfermarkt gebeurt er van alles en nog wat. Spelers komen. Spelers gaan. Spelers zijn transfervrij. Maar er zijn ook van die voetballers van wie je weinig hoort en die ook weinig perspectief bij hun club hebben. Wat gaat er met hen gebeuren? Deel IV: Ricardo van Rhijn.

Voor het gevoel speelt de voormalig rechtsback van Ajax al enkele seizoenen in België, maar eigenlijk staat Van Rhijn pas één jaar onder contract bij Club Brugge. Een kleine twee miljoen euro hadden ze een jaar geleden nog over voor de achtvoudig international, die bij zijn eerste basisplaats meteen veel indruk maakte. Hij kreeg rugnummer twee toebedeeld, geen vuiltje aan de lucht. Everybody happy.

Maar een domme rode kaart en een vervelende blessure deden het tij keren voor de Nederlander. Een paar duels later veroorzaakte hij door een handbal een domme strafschop, waardoor Michel Preud'homme steeds minder tevreden werd over Van Rhijn. Sterker nog: hij zag het helemaal niet meer in hem zitten. Claudemir, bij Vitesse nog middenvelder, werd tijdelijk zijn vervanger en deed het naar behoren. Later kwam Helibelton Palacios in het elftal op de rechtsbackpositie. Van Rhijn kwam er in het competitieslot niet meer aan te pas.

CONCURRENTIE Hoewel Claudemir inmiddels is vertrokken bij Club, heeft Van Rhijn nog altijd de concurrentie van de Colombiaan Palacios, die in elk geval de voorkeur krijgt boven de oud-Ajacied. Ook de talentvolle Dion Cools komt in aanmerking voor de positie, waarop Van Rhijn vindt dat hij in de basis hoort te staan. Drie spelers voor één positie: toch is een goede Van Rhijn zeker niet de minste. Maar hij wil altijd spelen.

En dat, zo bevestigde de technisch directeur van de Belgische topclub, kan nou eenmaal niet bij Club Brugge. Hoewel de komst van de nieuwe trainer Ivan Leko wellicht perspectief biedt voor Van Rhijn, lijkt de rechtsachter zich door zijn uitingen daadwerkelijk uit de gratie te hebben gespeeld in Brugge. Hij gaf aan niet te kunnen dealen met een reserverol én had moeite om te wennen aan de Belgische wijze van verdedigen. Niet echt een handige uitspraak.

TOEKOMSTPERSPECTIEF Dus lijkt een vertrek voor alle partijen de beste optie. Feyenoord werd voor even gelinkt aan de voormalig Ajacied, net als enkele concurrenten van Club Brugge. Maar in België kunnen alleen RSC Anderlecht, Standard, AA Gent en KRC Genk het salaris ophoesten. Maar ja: dan blijft het probleem van dat Belgische verdedigen. Dus mogelijkheden binnen de Belgische landsgrenzen lijken voor Van Rhijn geen optie.

En daarbuiten? Vleugelverdedigers zijn in de huidige transferperiode net als technische mensen op de arbeidsmarkt: iedereen wil ze graag hebben. PSV, Feyenoord, Ajax hebben allen de backposities erg karig bezet. Voor die plekken zal Van Rhijn echter niet meteen in aanmerking komen. Maar ook AZ, sc Heerenveen en FC Groningen hebben de rechterkant achterin zeker nog niet optimaal ingevuld. Bij die clubs zal Van Rhijn echter het nodige salaris moet inleveren. Dat is ook niet meteen het meest waarschijnlijk.

Engeland, Spanje of Duitsland dan? Vooral die eerste twee lijken nog best optioneel voor Van Rhijn. In Engeland bijvoorbeeld bij een iets mindere club in de Premier League. Met Erik Pieters en Patrick van Aanholt laten andere Nederlandse backs zien dat het een mooi podium is voor spelers nét onder de absolute top. Van Rhijn zou een dergelijke stap ook moeten kunnen zetten, mits hij bereid is om hard te werken. In Spanje is het voetbaltype weer iets meer geschikt voor de rechtsachter, maar onder de middenmoot is het bijster moeilijk om op te vallen in de Primera Division. Wat gaat de keuze van Van Rhijn worden? Met zijn 26 jaar is dit wel het moment dat hij goed moet kiezen, om niet definitief in de vergetelheid te raken.

Geplaatst op 25 juli 2017 om 12:51