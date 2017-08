Alfons Groenendijk leverde vorig seizoen een uitstekende prestatie door ADO Den Haag te behouden voor de Eredivisie. De club uit de Hofstad beloonde de Leidenaar vervolgens met een tweejarig contract. Maar waar de ene berg genomen is, doemt de volgende alweer op. Twee nieuwe aanvallers moeten ADO in het juiste tempo over die bergen loodsen: Björn Johnsen en Melvyn Lorenzen.

Bij ADO vindt er deze transferperiode een ware volksverhuizing plaats. Voor de vaste Eredivisievolger waren spelers als Mike Havenaar en Ruben Schaken vaste gezichten op de Nederlandse velden, aanvallers ook waarvan je wist wat je aan ze had. Begin juli was Groenendijk nog absoluut niet te benijden, want hoewel de club de nodige centen op haar rekening kreeg gestort, moest de trainer zijn boontjes zien te doppen met zo'n vijftien spelers.

De laatste weken zit er desondanks schot in de zaak. Manager voetbalzaken Jeffrey van As kreeg het voor elkaar achtereenvolgens Bas Kuipers, Elson Hooi, Melvyn Lorenzen en Björn Johnsen naar Den Haag te lokken. De eerste twee zijn bekende namen, aangezien die jaren in de vaderlandse competitie hebben geopereerd, maar bij die laatste twee doemen de vragen op. Kunnen zij spelers als Havenaar en in mindere mate Schaken opvolgen en ADO een relatief rustig seizoen bezorgen? En wie zijn zij?

Naam: Melvyn Lorenzen Leeftijd: 22 Nationaliteit: Duits Vorige club: Werder Bremen Statistieken: Werder Bremen (14 wedstrijden, 1 goal), Werder Bremen II (55 wedstrijden, 7 goals)

Melvyn Lorenzen heeft zich voor twee seizoen verbonden aan ADO Den Haag. De linksbuiten maakte indruk in een oefenwedstrijd tegen amateurclub Lugdunum, waarin hij één keer het net wist te vinden. Lorenzen is met recht een wereldburger: een jongen met een Duitse moeder en een vader uit Oeganda, het Afrikaanse land waar hij in 2016 één keer voor uit kwam. Zelf kwam de voetballer overigens ter wereld in Londen.

Maar de familie Lorenzen streek neer in het land van zijn moeder. Daar bleek de jonge Melvyn gezegend met het nodige voetbaltalent. Hij bleef enigszins onder de radar, mede doordat hij in het tenue speelde van Holstein Kiel, een club in de lagere regionen van de Duitse profwereld. In 2013 maakt hij de overstap naar Werder Bremen, waar hij na een aantal maanden al zijn debuut mocht maken. Ironisch genoeg werd hij ingebracht voor Eljero Elia, die zijn doorbraak genoot in Den Haag.

In totaal maakte Lorenzen veertien keer zijn opwachting in de Bundesliga, maar na het afgelopen seizoen werd zijn verbintenis niet verlengd. ADO was wel op zoek naar spelers die transfervrij waren. Weliswaar werd Lorenzen eerst op proef genomen, maar daarin liet hij zien over genoeg kwaliteiten te beschikken. Na zijn overstap tegenover ADO.nl: "Na mijn proefperiode duurde het even voordat de verbintenis rondkwam, maar ik heb er altijd vertrouwen in gehouden dat het goed zou komen."

Naam: Björn Johnsen Leeftijd: 25 Nationaliteit: Noors/Amerikaans Vorige club: Heart of Midlothian Statistieken: Heart of Midlothian (34 wedstrijden, 6 goals) Litex Lovech (22 wedstrijden, 6 goals) Atlético CP (27 wedstrijden, 14 goals)

Net als Lorenzen is ook Björn Johnsen een smeltkroes aan culturen. De boomlange spits kwam ter wereld in New York en groeide op in North-Carolina, waar hij de bal leerde kennen en voor jeugdteams op school speelde. In 2011 ging hij aan de slag in Noorwegen, het land van zijn vader.

Vervolgens volgde er een zwerftocht door Europa. Na Noorwegen kwamen Spanje, Portugal, Bulgarije en Schotland. Wat wel opvalt is dat de boomlange spits in al die landen zijn doelpuntjes wist mee te pikken. Vorig jaar in Schotland scoorde hij zes keer. Ondanks een doorlopend contract kon ADO Den Haag hem overnemen en Johnsen een nieuwe aflevering laten toevoegen aan zijn nomadische bestaan door Europa. Bij ADO signeerde hij een verbintenis voor drie jaar, maar dat deed hij bij Heart ook... Ter nuance: bij Heart had Johnsen wel een conflict met trainer Ian Cathro.

De hoofdrolspeler tegenover de ADO-site: "Ik heb veel zin in deze uitdaging. Het betekent veel voor me om in de Eredivisie te mogen spelen bij ADO Den Haag. Veel spelers, zoals Lex Immers, zijn hier doorgebroken. Ik wil dit seizoen elke week belangrijk voor het team zijn met goals en assists. Ik heb een positief gevoel over wat we komend jaar kunnen bereiken."

Geplaatst op 01 augustus 2017 om 11:02