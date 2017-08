Kasper Dolberg zou in de belangstelling staan van AS Monaco, zo meldt France Football. De spits van Ajax wordt door de Monegasken bestempeld als ideale opvolger van Kylian Mbappé. Het Franse supertalent zou op zijn beurt op het punt staan een contract te ondertekenen bij Real Madrid.

De kampioen van de Franse competitie is niet de enige club die de ontwikkeling van de Deen goed in de gaten houdt, want ook Borussia Dortmund en zelfs Real Madrid zouden Dolberg op de korrel hebben.

Geplaatst op 01 augustus 2017 om 13:45