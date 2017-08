Van alle clubs uit de traditionele top-3 zijn toonaangevende spelers vertrokken. Bij Feyenoord is voor iedereen een vervanger gecontracteerd. Is de kampioen klaar nu Steven Berghuis definitief naar Rotterdam komt en de kans klein is dat Robin van Persie het rood en wit volgend seizoen weer draagt?

Doelmannen:

Het is misschien wel de meest prangende vraag op het moment bij Feyenoord: wie wordt de eerste doelman? Met het langer vastleggen van Brad Jones had Feyenoord al in een zeer vroeg stadium geen omkijken meer naar keepers op de transfermarkt. Twee Eredivisie, en misschien wel Champions League-waardige doelmannen. Een luxepositie voor trainer Giovanni van Bronckhorst. Achter Kenneth Vermeer en Jones wordt Justin Bijlow klaargestoomd. In tegenstelling tot bij Ajax is de derde goalie bij Feyenoord wel een jonge jongen.

Verdediging:

Elke positie dubbel bezetten: dat is wat de trainers graag zien. Wat dat betreft is er verdedigend prima werk geleverd door Martin van Geel en consorten. Sterker nog: misschien is Feyenoord er wel sterker op geworden met een meer uitgebalanceerde groep centrale verdedigers. Als er vorig seizoen iets loos was met Eric Botteghin of Jan-Arie van der Heijden werd de defensie overhoopgehaald en Terence Kongolo naar het centrum geschoven, of er werd iemand voor de leeuwen gegooid die het niveau niet aankon.

Trainer Giovanni van Bronckhorst hoeft nu geen spelers meer van posities halen, want hij heeft de beschikking over vier goede centrumverdedigers als ook Sven van Beek terugkomt. Daarentegen lijken de vleugels minder sterk. Bart Nieuwkoop heeft alles in zich om Karsdorp op te volgens als rechtsback, terwijl er met Kevin Diks ingespeeld is op het vertrek van de Oranje-international. In de wedstrijd met Real Sociedad maakte Diks een onwennige indruk, waardoor de kans groot lijkt dat Nieuwkoop gaat spelen als hij helemaal fit is. Op de linksbackpositie is het dringen, aangezien Feyenoord vijf linkervleugelverdedigers onder contract heeft. De kans is groot dat Lucas Woudenberg zijn heil nog ergens anders gaan zoeken.

Middenveld:

Hoewel er de nodige kampioensspelers zijn vertrokken bij Feyenoord blijft de as van het veld volledig intact. Achterin, voorin en ook op het middenveld. Het hart en de longen van het kampioensteam. Met Karim El Ahmadi en Tony Vilhena is Feyenoord in staat tegenstander puur op kracht en tempo te overspelen. De laatste heeft aangegeven te willen blijven in Rotterdam, maar ondertussen heeft Feyenoord slim ingespeeld door zijn eventuele opvolger al vast te leggen.

Sofyan Amrabat is eenzelfde soort speler. Een voetballer, maar ook eentje die de beuk er in kan gooien als het moet. Tegen Sociedad liet de Marokkaans international al zien over de benodigde kracht te beschikken, tot grote vreugde van het publiek. Voor het motorblok staat nóg een mannetjesputter. Eentje die bovendien bovengemiddeld kan voetballen. Jens Toornstra stond er vorig seizoen nog sporadisch naast, maar de middenvelder zal nu geen concurrentie ondervinden. Mocht de Zuid-Hollander wegvallen zal Feyenoord wel anders moeten gaan spelen, omdat ze verder niet echt aanvallende middenvelders hebben. Het kan opgelost worden door Berghuis, Amrabat of Vilhena, maar de nummer tien plek is niet hun natuurlijke positie. Voor Jari Schuurman wel, maar het gewezen toptalent zou weer op de nominatie staan om verhuurd te worden.

Aanval:

Grillig. Het is het juiste woord voor de vleugelspelers van Feyenoord vorig seizoen. Eljero Elia en Steven Berghuis konden barslecht in de wedstrijd zitten, maar door één actie toch beslissend zijn. Het definitief vastleggen van Berghuis en het strikken van Boëtius zal dat niet veranderen, maar de eerste signalen waren positief. Het tandem Haps/Boëtius heeft het in zich om een ware sensatie te worden.

Daarachter zal het echter van de jeugd moeten komen. Bilal Basaçikoglu ploetert nu al een aantal jaar in Rotterdam en lijkt nog steeds niet het niveau te benaderen van zijn tijd bij sc Heerenveen. Voor het mooie wordt er nog een vleugelspeler bijgehaald, maar na het waarschijnlijke mislopen van Van Persie is de kans groot dat Van Geel niets meer gaat doen. Toch staat Feyenoord er prima voor, misschien wel beter dan vorig jaar. In het kampioensjaar was de bank eigenlijk niet goed genoeg en waren de Rotterdammers aangewezen op een beperkte groep van twaalf a dertien man. Nu is de selectie in de breedte sterker geworden. Op naar zaterdag, als Vitesse wacht in de strijd om de Johan Cruijff-schaal.

Geplaatst op 01 augustus 2017 om 13:48