Met het binnenhalen van Sam Larsson heeft Feyenoord de selectie zo goed als rond. De Zweedse aanvaller moet zorgen voor de nodige concurrentie voorin op de vleugels.

Larsson wilde koste wat het kost naar een club van hoger niveau dan sc Heerenveen. Clubs als Benfica en Celta de Vigo passeerden in het geruchtencircuit, maar uiteindelijk zorgde Feyenoord ervoor dat de international behouden blijft voor de Eredivisie. In eerste instantie zal Larsson ervoor moeten zorgen dat Steven Berghuis en Jean-Paul Boëtius meer druk achter zich voelen. Een wisselspeler als Bilal Basaçikoglu kon nog geen indruk maken in De Kuip, en jonge jongens als Emil Hansson en Mo El Hankouri hebben ook het benodigde niveau nog niet.

Jens Toornstra heeft een verleden op de rechterflank, maar de Zuid-Hollander lijkt zeker van zijn plek als aanvallende middenvelder. Toch kan ook juist Larsson meer opties geven op die plek aan Giovanni van Bronckhorst. In Friesland speelde hij zo nu en dan in de as van het veld en van daaruit bleek hij prima uit de voeten te kunnen. Met als hoogtepunt de wonderschone assist in de uitwedstrijd met PSV.

Aan vertrouwen geen gebrek bij Larsson, want de vleugelflitser wil de harten van de fans in Rotterdam zo snel mogelijk veroveren. "Ik voelde dat ik klaar was voor de volgende stap in mijn loopbaan", vertelde hij bij zijn presentatie. "Ik wil graag voor een groter publiek spelen. Die kans krijg ik hier. Ik heb met Heerenveen al in De Kuip gespeeld, maar het is fijn dat de supporters mij straks steunen in plaats van tegen mij zijn." Twijfels

Desondanks roept de komst van Larsson de nodige vragen op. Veel kenners begrijpen de transfer en juichen de overstap zelfs toe. Maar technisch directeur Marc Overmars van concurrent Ajax heeft onbewust misschien wel een vuurtje doen ontbranden bij Larsson. De oud-buitenspeler vertelde tegen de NOS dat hij Larsson niet van het niveau acht dat Ajax nastreeft. Ook PSV was niet helemaal overtuigd van de toegevoegde waarde van Larsson voor de club.

De grote vraag is dan ook of Larsson die woorden van Overmans kan beantwoorden op het veld. Daarvoor zal eerst bij Feyenoord de concurrentiestrijd gewonnen moeten worden. De kans is groot dat hij zal moeten duelleren met Boëtius, die afgelopen weekend het duel met Excelsior besliste en bij vlagen fris en leuk voetbal laat zien. Hij vertelde alvast niet bang te zijn om de concurrentiestrijd aan te gaan met Samba Sam.

Geplaatst op 22 augustus 2017 om 12:58