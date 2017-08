Menig voetbalvolger, waaronder Graeme Souness, stelde afgelopen zomer dat de loopbaan van Wayne Rooney op het allerhoogste niveau wel zo goed als voorbij zou zijn, maar de topscorer van het Engelse elftal heeft in de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen zijn criticasters beantwoord.

Het huwelijk tussen Wayne Rooney en Everton is ook in zijn tweede periode bij de club voorlopig een gelukkige. De topspits wist in de eerste twee wedstrijden van het seizoen twee keer het net te vinden. Doordat hij bij Manchester City scoorde, is hij de tweede speler die de grens van tweehonderd doelpunten heeft bereikt in de Premier League. Hij zal nog wel even door moeten gaan met scoren om eerste op de lijst te worden, want Alan Shearer maakte 260 doelpunten in de grootste competitie ter wereld.

Ondertussen is Rooney zijn vertrouwen ook weer helemaal terug. Na afloop vertelde hij tegenover de BBC dat hij binnenkort om de tafel gaat met bondscoach Gareth Southgate om te praten over zijn rol in het Engelse elftal. Dit kalenderjaar kwam hij nog niet uit voor het Engelse elftal, maar nu hij de mijlpaal van tweehonderd doelpunten in de Premier League heeft bereikt, heeft Rooneys vertrouwen een extra boost gekregen. Rooneys favoriete tegenstander is Newcastle United, terwijl ook Aston Villa en West Ham United hoog op het lijstje staan van clubs waar hij makkelijk tegen scoort. Een aantal memorabele goals.

Eerste goal versus Arsenal Elke voetballiefhebber zal deze goal kunnen dromen. Als een komeet sloeg Rooney bij zijn eerste doelpunt letterlijk en figuurlijk in. Hijzelf figuurlijk, maar de bal letterlijk. Na een aantal lange ballen neemt Rooney de bal artistiek aan, drijft op en schiet de bal ongenadig hoog en hard in de hoek. De verbouwereerde David Seaman kan weinig anders dan klappen voor zoveel kwaliteit. De goal van Rooney betekende het einde van een reeks van dertig ongeslagen wedstrijden. Spelers van de Londonaren in die tijd: onder anderen Fredrik Ljungberg, Patrick Vieira en Nwankwo Kanu.

In het hol van de leeuw versus Liverpool De winnende maken op Anfield Road tegen Liverpool. Voor Wayne Rooney zal er ongetwijfeld zelden een beter gevoel zijn geweest dan die vijftiende januari in 2005. Als kind van Everton pijnigde hij de rivaal in dienst van Manchester United, die andere vijand. Met een houdbare pegel van afstand verschalkte hij Jerzy Dudek en besliste de wedstrijd in het voordeel van The Mancunians.

Wonderschone goal versus Manchester City De omhaal kwam niet eens helemaal goed op zijn voet terecht, maar toch zal deze goal voor eeuwig in het geheugen gegrift blijven van volgers van de Premier League. Niet alleen vanwege de schoonheid, maar ook door het belang. Rooney beschreef de omhaal tegen Manchester City in 2011 als zijn belangrijkste doelpunt ooit gemaakt. De goal betekende de winnende en was belangrijk met het oog op de strijd om de titel.

Comebackgoal versus Stoke City Niet iedereen was even blij met het strikken van Wayne Rooney, maar met een winnende goal in zijn eerste wedstrijd terug bij Everton toonde hij nog maar eens zijn enorme waarde. Rooney hoopt met zijn spel bij Everton zijn plaats in de Engelse selectie terug te krijgen. Hij is inmiddels hard op weg om dat te bewerkstelligen.

Geplaatst op 22 augustus 2017 om 11:00