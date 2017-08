Vanwege de bouw van het nieuwe stadion en de sloop van het iconische White Hart Lane speelt Tottenham Hotspur zijn wedstrijden dit seizoen op Wembley. Waar de Londenaren vorig seizoen nog meededen om de titel zou de tijdelijke verhuizing dit seizoen weleens voor problemen kunnen zorgen. Tottenham kampt immers met een heus Wembley-complex.

Op 8 mei 2016 verloor Tottenham Hotspur voor het laatst een thuiswedstrijd. Op White hart Lane was Southampton destijds met 1-2 te sterk. Vorig seizoen verloren the Spurs in eigen huis geen enkel duel. White Hart Lane groeide in het laatste seizoen uit tot een onneembare vesting. Zeventien keer werd er gewonnen, terwijl alleen Liverpool en Leicester City met een gelijkspel punten wisten af te snoepen. Daarmee haalde Tottenham Hotspur in eigen huis twee punten meer dan landskampioen Chelsea.

Aan de ongeslagen thuisreeks kwam tijdens de eerste thuiswedstrijd van het seizoen 2017/18 al een einde. Op Wembley werd afgelopen zondag met 1-2 van Chelsea verloren. Dat lijkt op het eerste oog geen reden tot paniek. Een nipte nederlaag tegen de landskampioen is mogelijk. Het spel van Tottenham was daarnaast zeker niet slecht. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino had het meeste balbezit (61 tegen 39 procent), ondernam de meeste doelpogingen (twaalf om zeven) en had de meeste schoten op doel (zeven om twee).

"Ik begrijp dat iedereen erover wil praten, maar het 'Wembley-effect' is niet de reden waarom we verloren hebben", wilde Pochettino na afloop van het verloren duel met Chelsea niet over een vloek op Wembley spreken. Om het mythische stadion vervloekt te noemen gaat wellicht ook wat ver. Feit blijft wel dat Tottenham de laatste jaren allesbehalve gelukkig is op Wembley. En die problematiek gaat ver dan het beëindigen van een ongeslagen thuisreeks.

Vorig seizoen speelde Tottenham immers al zijn Europese duels en een halve finale van de FA Cup op Wembley. Dit omdat een gedeelte van White Hart Lane al gesloopt werd. Van de zes wedstrijden die the Spurs vorig seizoen op Wembley afwerkten werden er vier verloren, eenmaal werd er gelijkgespeeld en slechts één duel werd in winst omgezet. Van de laatste tien duels die Tottenham daarnaast op Wembley afwerkte, stapte het slechts eenmaal als winnaar van het veld.

Eén van de genoemde redenen zou het verschil in grootte van het veld zijn. De grasmat van Wembley is namelijk acht procent groter dan het veld dat op White Hart Lane lag. Maar ook daarvan wilde Pochettino niets weten. "Als je van voetbal houdt en de wedstrijd gezien hebt, dan weet je dat Wembley niet het probleem was." Tottenham probeert daarnaast om van Wembley een 'thuis' te maken. De beroemde cockerel uit het clublogo prijkt tegenwoordig op het dak van Wembley terwijl de supporters zondag verwelkomd werden met vlaggen van Tottenham Hotspur op de stoeltjes. Maar de sfeer op Wembley is logischerwijs niet zoals die op White Hart Lane.

Spelen op het mythische werkt daarnaast ook motiverend voor de tegenstander, vond Chelsea-trainer Antonio Conte. "Om eerlijk te zijn: de sfeer was geweldig'', aldus Conte. "En een dergelijke sfeer is ook fantastisch voor de bezoekende ploeg.'' Of het de reden is achter de matige balans van Tottenham op Wembley valt te betwijfelen. Feit blijft wel dat the Spurs op Wembley een ronduit dramatische 'thuisbalans' kennen. Aan de ploeg van Pochettino dit seizoen de taak om daarmee af te rekenen, al is het maar om een einde te maken aan de verhalen over een Wembley-complex.

