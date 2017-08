Op NOS Langs de Lijn werd de treffer van Vito van Crooij van afgelopen zondag vergeleken met die van Marco van Basten uit 1988. De sensatie van de Eredivisie, in dienst van de sensatie van de Eredivisie scoorde in totaal al tweemaal in twee duels en gaf een assist. Wie gaat er schuil achter de aanvaller Vito van Crooij?

Zoals ze bij Ajax zo graag Amsterdamse jongens in het eerste zien, zo mogen ze bij VVV graag rasechte Venloënaren in het geel zien voetballen. En dat is Vito van Crooij, geboren in Venlo. In het Italiaans betekent zijn naam levendig, een term die vooral past bij zijn karakter tussen de lijnen. Als flamboyante buitenspeler krijgt hij het publiek met regelmaat op de banken. Buiten de lijnen is de broer van VVV-doelman Delano van Crooij een stuk rustiger. Bedeesd.

Rustig, maar niet te beroerd om uit te spreken wat hij vindt én wil. Zo liet hij een half jaar geleden aan ELF Voetbal blijken dat hij op rechts hoort. Punt. "Vorig seizoen begon ik nog op de linkerkant. Nadat Mitchel Paulissen in de winterstop werd gehuurd, verhuisde ik naar rechts. Dit seizoen is dat gebleven. Ik ben geen rechtsbuiten die voorzetten geeft. Ik moet het meer hebben van de één-tegen-één. Ik krijg ook de vrijheid om veel naar binnen te trekken. Zo maak ik mijn meeste goals. Voor een tegenstander is dat lastig te verdedigen."

In het veld is Van Crooij dus meer dan levendig, daarbuiten moet hij het hebben van de gemoedelijkheid. Dat is wat hij van vader Peter en moeder Sabine van huis uit meekreeg. Het is zo'n gezin met een huis, waarbij iedereen achterom komt. Iedereen voelt zich er thuis. Gemoedelijk, ook binnen het gezin. Totdat de familie een spelletje gaat beginnen. "Dan loopt het verkeerd af, we kunnen beiden niet tegen ons verlies", vertelde Vito over zichzelf en zijn broer Delano lachend.

Op zijn achtste jaar wordt de aanvaller ontdekt en opgenomen in de jeugdopleiding van VVV-Venlo. Ruim tien jaar later wordt hij, gevormd door de Venlose jeugdopleiding, als eerste jeugdproduct van VVV-Venlo sinds 2000 opgenomen in de selectie van Jong Oranje. Zijn debuut maakt hij tegen Portugal, met rugnummer veertien. Het shirt hangt, met modder en al, thuis aan de muur in een schilderij. Niet schoongemaakt. "Ik wilde het graag inlijsten zoals ik erin eindigde."

De moddervlekken zijn het resultaat van zijn tomeloze inzet, wat overigens voor heel de ploeg uit Venlo momenteel geldt. Toen hij debuteerde in Jong Oranje, was hij de enige speler die werd opgeroepen uit de Jupiler League. "Maar daar is Vito te nuchter voor om zich daar heel druk over te maken", sprak coach Maurice Steijn destijds over zijn pupil. "Hij is een hele nuchtere jongen. Hij vond het heel mooi bij Jong Oranje, maar zal niets geks gaan doen."

Mocht er, tien dagen voor het verstrijken van de transferwindow inderdaad grote interesse komen voor Van Crooij, Vito van de twee voetbalbroers, wat dan? Mocht Brandley Kuwas een stap maken vanaf Heracles Almelo; sc Heerenveen nog een opvolger zoeken voor Sam Larsson; AZ toch een vervanger willen halen voor Calvin Stengs; wat dan? Die clubs zullen allen aan Van Crooij, die al eens voorzichtig werd gelinkt aan Heracles Almelo denken. "De Eredivisie ingaan met VVV-Venlo lijkt me een mooie uitdaging", vertelde hij destijds aan ELF Voetbal over die vermeende interesse.

Met twee zeges, evenveel doelpunten en de titel 'Eredivisiesensatie' kan de man die van VVV-Venlo al een verbeterd contract kreeg, wellicht ook financieel een flinke stap maken bij ee transfer. Kunnen andere clubs Van Crooij, die zes van de eerste achttien doelpogingen van VVV-Venlo dit seizoen op zich nam, nog interesseren of gaat hij sowieso de uitdaging met zijn club aan? Dat laatste lijkt het meest waarschijnlijk, maar over tien dagen weten we het zeker. De kans dat Vito van Crooij in de huidige vorm dan alweer gescoord heeft, is overigens erg groot.

Geplaatst op 22 augustus 2017 om 14:30