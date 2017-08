Marvin Zeegelaar kent op zijn zachtst gezegd een vrij bizarre carrière. De voormalig Ajacied wist in Amsterdam nooit echt door te breken, belandde vervolgens in de vergetelheid maar klom via het Portugese Rio Ave op tot de Champions League met Sporting Portugal. Deze zomer zou er met een transfer naar Sevilla een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd aan de carrière van Zeegelaar. Het lijkt echter anders te lopen.

Zeegelaar maakt zijn debuut voor Ajax in een bekerwedstrijd tegen FC Volendam. Op 11 december 2008 speelt Zeegelaar de volle negentig minuten in een wedstrijd die met 1-0 verloren gaat. Het wordt zijn enige volledige wedstrijd in het shirt van Ajax. In totaal komt Zeegelaar tot zes wedstrijden in het eerste van Ajax.

In het seizoen 2010/11 wordt Zeegelaar verhuurd aan Excelsior. Met uiteindelijk zestien wedstrijden op de teller in Rotterdamse dienst zal zijn periode bij Excelsior niet als een succes de boeken in gaan. Nadat Zeegelaar bij Ajax niet voorkomt in de plannen van Frank de Boer, vertrekt hij transfervrij naar het Spaanse Espanyol. In Barcelona speelt Zeegelaar zijn wedstrijden slechts voor het tweede elftal. Tot een debuut in La Liga komt het dan ook nooit. Zijn overgang naar Espanyol zorgt er dan ook voornamelijk voor dat Zeegelaar van de radar verdwijnt. Na één jaar komt er alweer een einde aan zijn avontuur in Spanje. Zeegelaar vertrekt Turkije, waar hij gaat spelen voor Elazigspor.

Het dieptepunt is dan nog niet bereikt. Aan het begin van het seizoen 2013/14 vertrekt Zeegelaar namelijk op huurbasis naar Blackpool. Was zijn verhuurperiode bij Excelsior geen succes, dat krijgt in de Engelse kustplaats een nieuwe dimensie. In een half jaar tijd komt Zeegelaar slechts dertien minuten in actie voor Blackpool. Het voordeel van de bodem is echter dat je alleen maar omhoog kunt klimmen. En dat doet Zeegelaar dan ook. De Amsterdammer vertrekt naar Portugal, waar hij gaat spelen voor middenmoter Rio Ave. Het is misschien wel de beste keuze die Zeegelaar heeft gemaakt in zijn carrière.

Bij Rio Ave maakt Zeegelaar namelijk indruk als speler die de gehele linkerflank bestrijkt. In januari 2016 levert dat een transfer naar Sporting Portugal op. In Lissabon komt Zeegelaar tot 39 optredens. Deze zomer zou Zegelaar opnieuw een stap voorwaarts kunnen zetten in zijn carrière. Sevilla zou hem graag terughalen naar Spanje. De transfer leek er ook te komen, tot deze week.

Dat alles heeft te maken met een clausule die de Portugezen willen laten opnemen in het contract van Zeegelaar. Dat zou Sevilla namelijk verbieden om Zeegelaar te verkopen aan FC Porto of Benfica. De Spanjaarden gingen daarmee niet akkoord, waardoor de stekker deze week uit de transfer werd getrokken. Het is een nieuw hoofdstuk in het toch al bizarre verhaal van Marvin Zeegelaar.

Geplaatst op 22 augustus 2017 om 15:30