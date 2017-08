Na de winst op Tottenham Hotspur is de druk er weer even af voor Chelsea, maar hoewel er al flink met geld is gesmeten bij de Londonaren zijn ze absoluut nog niet klaar. Volgens The Daily Telegraph heeft Chelsea haar pijlen gericht op het binnenhalen van een drietal spelers.

Dat is niet zomaar een drietal, want Antonio Candreva, Danny Drinkwater en Virgil van Dijk moeten voor een kwaliteitsinjectie zorgen bij de huidige kampioen. Eerder haalde Chelsea deze zomer al onder anderen Antonio Rüdiger en Alvaro Morata.

Geplaatst op 22 augustus 2017 om 15:00