Het debuutseizoen van Pep Guardiola zal niet als een succesverhaal de boeken in gaan. Met een derde plaats, op maar liefst vijftien punten van landskampioen Chelsea, konden Guardiola en Manchester City niet aan de hoge verwachtingen voldoen. Desondanks lijkt City dit seizoen dé titelfavoriet te zijn in Engeland.

In het tweede seizoen onder Pep Guardiola zou Manchester City die rol weleens waar kunnen gaan maken. En dat heeft alles te maken met de verdedigende versterkingen die Manchester City deze zomer deed. Zo werden de vleugelverdedigers Benjamin Mendy, Kyle Walker en Danilo deze zomer aangetrokken. Daartegenover stond het vertrek van Gaël Clichy, Bacary Sagna, Aleksandar Kolarov en Pablo Zabaleta.

De wisseling van de wacht die heeft plaatsgevonden in de defensie van Manchester City is een van de belangrijkste reden waarom Guardiola dit seizoen weleens successen zou kunnen gaan behalen in het Etihad Stadium. De backs spelen in het 3-5-2 systeem van Guardiola namelijk een belangrijke rol.

Vorig seizoen had Guardiola op de backposities de keuze uit vier vleugelverdedigers op leeftijd. Clichy, Sagna, Kolarov en Zabalate zijn daarnaast niet de verdedigers die aanvallend ook van waarde kunnen zijn. Tenminste niet volgens de standaard die Guardiola aan zijn backs stelt. Deze zomer kwam daar dus verandering in.

Met de komst van Mendy, Walker en Danilo, die gezamenlijk voor een kleine 140 miljoen euro overkwamen, heeft Guardiola dit seizoen de beschikking over een drietal backs die aan zijn eisen voldoen. Daarbij spreken de cijfers voor zich. Mendy, Walker en Danilo kwamen vorig seizoen gezamenlijk tot twaalf assists. Daarbij moet overigens worden opgemerkt dat Danilo vorig seizoen voornamelijk als stand-in van Daniel Carvajal diende.

Het drietal nieuwelingen kwam vorig seizoen tot twee assists meer dan Clichy, Sagna, Kolarov en Zabalate in de afgelopen twee seizoenen bij Manchester City. Met de verdedigende versterkingen weet City ook de aanval van nieuwe impulsen te voorzien. De spitsen Sergio Agüero en Gabriel Jesus zullen ongetwijfeld gaan profiteren van de aanvoer van Mendy, Walker en Danilo. Voor Guardiola en Manchester City zou het daarnaast weleens de sleutel tot succes kunnen zijn.

Geplaatst op 22 augustus 2017 om 16:44