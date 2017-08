Atlético Madrid begon de Spaanse competitie zaterdag met een teleurstellend gelijkspel. In en tegen het gepromoveerde Girona kwam de ploeg van trainer Diego Simeone niet verder dan een 2-2. Ondanks dat de Madrilenen na een rode kaart van Antoine Griezmann, na het beledigen van de scheidsrechter, een 2-0 achterstand ongedaan wisten te maken stemt het gelijkspel Simeone hoogstwaarschijnlijk niet tot tevredenheid.

Voor Diego Simeone is zijn zevende seizoen als trainer van Atlético Madrid inmiddels aangebroken. Het maakt de Argentijn tot de langst zittende trainer in La Liga. Voor Simeone zou het gelijkspel tegen Girona weleens een voorbode kunnen zijn voor wat waarschijnlijk zijn moeilijkste het seizoen wordt als trainer van Atlético Madrid.

Dat alles heeft uiteraard te maken met het transferverbod dat de Madrilenen opgelegd kregen. Tot januari 2017 mag Atlético geen nieuwe spelers inschrijven bij de FIFA. Zo speelt Vitolo, een lang gekoesterde aanwinst van Simeone, momenteel voor Las Palmas, nadat hij door Atlético Madrid voor 36 miljoen euro werd overgenomen van Sevilla.

Vitolo moet Atlético vanaf januari, wanneer hij speelgerechtigd is voor de Madrilenen, van nieuwe impulsen gaan voorzien. En die kan de ploeg van Simeone wel gebruiken, zo bleek vorig seizoen. Want waar Atlético onder Simeone het gat met Real Madrid en FC Barcelona toch enigszins wist te verkleinen, eindigde het vorig seizoen op vijftien punten van landskampioen Real Madrid.

Daarbij werden de pijnpunten in de selectie duidelijk zichtbaar. Zo had Atlético vorig seizoen in verdedigend opzicht te kampen met problemen. Centraal achterin heeft het met Stefan Savic, Diego Godín en José María Giménez drie uitstekende verdedigers. Giménez is echter behoorlijk blessuregevoelig, terwijl Godín met zijn 31 jaar niet meer jongste is. Mochten er twee verdedigers vanwege blessures of schorsingen wegvallen, dan kan het puzzelen beginnen voor Simeone.

Op de linksbackpositie heeft Atlético daarnaast geen adequate vervanger voor Filipe Luís, die ook al 32 jaar oud is. Op het middenveld heeft Simeone met Gabi, Koke en Saúl drie uitstekende middenvelders, maar wel drie spelers die min of meer over dezelfde kwaliteiten lijken te beschikken. De Madrilenen lijken een spelmaker op het middenveld te missen, zoals Arda Turan die rol ooit vervulde in Vicente Calderón. Nico Gaítan zou die rol moeten vervullen, maar zijn komst is nog geen succes.

In de aanval is Atlético momenteel te afhankelijk van Griezmann. Torres voldoet wel, maar is ver verwijderd van de spits die hij ooit was. Kevin Gameiro lijkt daarnaast simpelweg te kort te komen voor het gevraagde niveau. Alexandre Lacazette was lange tijd de gedroomde kandidaat om de aanval van Atlético te versterken, maar hij koos mede vanwege het transferverbod voor Arsenal.

En dat is het probleem van Simeone in een notendop. Uitgerekend op het moment dat Atlético een kwaliteitsimpuls nodig heeft, wordt het aantrekken van spelers bemoeilijkt door het opgelegde transferverbod. Diego Costa moet nu de aanval van Atlético komen versterken. En ondanks dat de Braziliaanse Spanjaard te kennen heeft gegeven graag in Madrid terug te keren is zijn transfer allesbehalve een abc'tje. Atlético lijkt momenteel nog niet over de financiële middelen te beschikken om de transfer van Costa af te ronden.

Simeone zal hoe dan ook in de eerste helft van de competitie moeten roeien met de riemen die hij heeft. En daarbij lijkt hij Griezmann de aankomende wedstrijden te moeten gaan missen. De vedette van Atlético noemde scheidsrechter Juan Martínez zaterdag een 'lafaard' en kan een schorsing van ten minste twee wedstrijden verwachten. Het maakt het werk van Simeone er in ieder geval niet makkelijker op.

Geplaatst op 22 augustus 2017 om 19:05