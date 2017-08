De problemen waar Kasper Dolberg de afgelopen weken mee kampte, verdwenen niet toen Marcel Keizer tegen FC Groningen voor Klaas-Jan Huntelaar koos. De aanvaller scoorde weliswaar, maar werd amper gevonden. De oplossing lijkt definitief bij de voorzettengevers te moeten worden gezocht.

Ajax trad aan met een compleet nieuwe aanval ten opzichte van de wedstrijd tegen Rosenborg BK van afgelopen donderdag. Huntelaar kreeg tegen FC Groningen de voorkeur boven Dolberg, die al weken niet in zijn beste vorm verkeert. De jonge aanvaller toonde zich schuldbewust, maar ligt de schuld wel bij hem?

Met Vaclav Cerny, Klaas-Jan Huntelaar en Justin Kluivert in de voorhoede koos Keizer voor een mix van, in voetbaljaren, stokoud en piepjong. Huntelaar vertegenwoordigde die eerste categorie en Cerny en Kluivert die laatste. Van hen werd de toevoer naar de spits dit keer verwacht - een probleem dat Keizer voor de wedstrijd subtiel aankaartte. Voorzetten

De coach vlakte Dolberg namelijk niet uit. Hij weet het gebrek aan scorend vermogen bij de Deen aan de vele voorzetten die niet aankwamen. Met dat probleem maakte ook Huntelaar kennis tegen Groningen. Middenvelder Hakim Ziyech slaagde er desalniettemin in om de spits op de juiste manier te bedienen. Het leverde een mooie kopgoal op.

Na de 2-0 leek er geen vuiltje meer aan de lucht voor Ajax, maar de aansluitingstreffer van Groningen wekte weer doembeelden op. Het fluitconcert was er voor Mitchell Dijks, die niet voor de eerste keer een voorzet zag mislukken. Bestemming had Huntelaar moeten zijn, maar de bal belandde direct bij Groningen-keeper Sergio Padt. Linksbuiten

Keizer koos er na die 2-1 snel voor om Dolberg in het veld te brengen als veredelde linksbuiten. Een positie waarop de Deen niet kan floreren. Hij is net als Huntelaar een echte spits. Dolberg voortaan als linksbuiten posteren lijkt geen optie, zeker als Amin Younes straks weer fit is. De Duitser ontbrak vanwege ziekte.

Huntelaar vocht als een leeuw in de wedstrijd tegen Groningen, bewees ook dat hij het Dolberg heel moeilijk kan maken. Maar feit blijft dat de aanvoer naar de spitspositie bij Ajax een mankement blijft. Juist waar het in dit team zo belangrijk is dat de voorzetten vanaf de flanken goed aankomen, lijkt daar voorlopig geen oplossing voor de problemen. Voorlopig heeft Keizer echter ook niet al te veel mogelijkheden om daar verandering in te brengen.

Geplaatst op 22 augustus 2017 om 20:30